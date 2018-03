Zehdenicker Stadtwald äußerst profitabel

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Während der Kauf eines Waldstücks für Privatleute eher an Liebhaberei grenzt, stellt der Waldbesitz für die Stadt Zehdenick seit Jahren ein hochprofitables Geschäftsmodell dar.

Großen Anteil daran hat Peter Keibel, der den Zehdenicker Stadtwald im Auftrag der Kommune seit 23 Jahren bewirtschaftet. Die Einnahmen für das Stadtsäckel sind weit höher als die Bewirtschaftung kostet. Rund 40 000 Euro erwirtschaftet die Stadt jährlich mit dem Verkauf des Holzes. So standen den Einnahmen von 321 000 Euro in den Jahren 2010 bis 2017 Ausgaben in Höhe von 91 000 Euro gegenüber, rechnete Keibel jüngst den Mitgliedern des städtischen Bauausschusses vor, denen er Teile seines Forstkonzeptes anschaulich präsentierte. Die erheblichen Einnahmen ließen sich erzielen, obwohl der Zehdenicker Stadtforst mit nur 289 Hektar relativ klein ist. Die Stadt Templin hingegen verfüge über einen Wald in der Größe von rund 3 000 Hektar und ist damit mehr als zehnmal so groß. Der Zehdenicker Stadtforst bringe es zurzeit auf 91 630 Festmeter Holz, umgerechnet auf den Hektar seien das 316 Festmeter. Damit liege Zehdenick im Mittelfeld. Vogelsangs Revierförster und Ausschussmitglied Tino Kubaty (SPD) ist dennoch beeindruckt von den Zehdenicker Werten: „Von solchen Zahlen können wir in der Landesforst nur träumen“, sagte er. Was konkret mit den Einnahmen aus dem Stadtforst passiert, bleibt aber auch Keibel verborgen: „Der Stadthaushalt ist ein Moloch: Da fällt alles rein und kommt nichts mehr raus.“ Peter Keibel selbst macht die Arbeit eigentlich nur aus Spaß, nämlich für „fast null“, stellte er fest. Das war nicht immer so. Vor etwas einhundert Jahren leistete sich die Stadt Zehdenick noch ein hochkarätiges besetztes Forstkomitee, dem unter anderem auch Handwerker und normale Bürger angehörten, die ein gehöriges Wörtchen mitzureden hatten, was mit dem Stadtforst zu geschehen hat. Erst seit dem Jahr 1994 kann die Stadt Zehdenick über das Waldgebiet wieder selbst verfügen. Zu DDR-Zeiten übernahm die staatliche Forst die Bewirtschaftung. Für die eine oder andere Aufforstung konnte die Kommune Fördermittel in Anspruch nehmen, darüber hinaus profitierte die Stadt von Ausgleichsmaßnahme. Auf städtischem Grund und Boden fand vor einigen Jahren eine Neuaufforstung an der Straße in Richtung Klein-Mutz statt, als Ausgleich für den Bau eines Radweges entlang der Bundesstraße 109 in Richtung.

Besucher des Stadtwaldes würden sich manchmal über das Totholz wundern. Doch das habe seine Berechtigung als Nistplatz für Vögel und als Lebensraum für Insekten. Auch dass die Bäume im Stadtwald teilweise recht eng stehen, habe seinen Grund, erläuterte Keibel. „Damit werden die Bäume gezwungen, in die Höhe zu wachsen, anstatt ausladendes Astwerk auszubilden“, erklärte der Experte.(ris)