Miniaale im Werlsee ausgesetzt

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die hauchzarten Mini-Aale sind wahrlich besseres Wetter gewohnt als es sich am Mittwoch bot. In der Sargassosee, in der Nähe der Bahamas, geschlüpft, sind sie im Golfstrom bis an die europäischen Atlantikküsten geschwommen und kommen hier im Alter von etwa drei Jahren als Glasaal an. Der Name leitet sich von ihrem Aussehen ab, denn tatsächlich kann man durch die bis zu sieben Zentimeter langen Fische hindurch gucken. Peter Meng, Inhaber der Fischerei Löcknitz, hat jetzt 17 Kisten mit je drei Kilogramm Aal in Brandenburg abgeholt – macht rund 153 000 Minifische. Die Jungtiere waren in der Nacht zuvor aus Südfrankreich angeliefert worden.

Der quirlige Nachwuchs tummelt sich nun im Werl-, Heidereuter-, Priester- sowie dem Karutzsee und startet sogleich den Überlebenskampf. Schließlich teilt er sich die Gewässer mit seinen Fressfeinden wie Hecht, Barsch und Kormoran. Meng sagt, es könne durchaus sein, dass nur fünf Prozent von dem Besatz es tatsächlich schafft und seinen Beitrag zur Arterhaltung leisten kann – mit seiner Wanderung über Spree, Havel, Elbe und Nordsee zurück bis in die Sargassosee.(bei)