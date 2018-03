DNA-Spuren überführen Täter

Marco Winkler

Kremmen/Neuruppin (MOZ) Rechtsradikale WhatsApp-Chats, Hinweise auf einem Gurkenglas-Deckel und ein Verdächtiger, der nach seiner Tat der Polizei freiwillig seine DNA zur Verfügung stellte, die ihn am Ende überführte. Der zweite Prozesstag um den Brandanschlag in Kremmen vor einem Jahr steckte voller Überraschungen.

Robert U. (29) und Nico B. (35) aus Kremmen müssen sich dieser Tage vor dem Landgericht Neuruppin dafür verantworten, Molotow-Cocktails auf die Gemeinschaftsunterkunft in Kremmen geworfen zu haben. Der 29-Jährige gestand die Tat, wie berichtet, umfangreich zu Prozessbeginn am Dienstag. Neue Details zur Arbeit der Ermittler und der rechten Vergangenheit von Nico B. kamen am Donnerstag ans Licht.

Erste Hinweise zur Aufklärung lieferten Überwachungsvideos. Am Donnerstag wurden die polizeilich relevanten Sequenzen gezeigt. Eine zeigt den Täter, wie er die mit Benzin gefüllten Flaschen in der Nacht auf den 15. April 2017 anzündet und über den Zaun der Unterkunft wirft – allerdings in schlechter Qualität, so dass der Werfer nicht eindeutig zu erkennen ist. Neben ihm steht ein Gurkenglas, mit Benzin gefüllt, zum Anzünden der Lunten. Am Donnerstag berichteten Beamte, wie sie zudem blaue, zerrissene Einweghandschuhe in Tatortnähe fanden.

Laut einer Beamtin war die Tätersuche äußerst schwierig. „Wir haben die Nadel im Heuhaufen gesucht“, sagte sie. Mehr als 150 Personen wurden im Umfeld befragt. Es gab Recherchen bei der Bahn, in Supermärkten, eine ausgelobte Belohnung für Hinweise aus der Bevölkerung. Alles ergebnislos.

Erst die DNA-Auswertung der Beweismittel brachte den Treffer: Die genetischen Abdrücke auf dem Gurkenglasdeckel, einer Flasche, die als Brandsatz umfunktioniert wurde, und auf den gefundenen Handschuhen waren identisch – und stimmten mit denen von Robert U. überein. Dieser hatte den Beamten seine DNA freiwillig zur Verfügung gestellt.

Die Beamten kamen während ihrer Ermittlungen auf den arbeitslosen Mann zu. Sie prüften die polizeilichen Einsätze der Tatnacht. Wegen Ruhestörung wurde die Polizei am Vorabend der Tat zur Wohnung von Robert U. gerufen. Dieser ließ die Beamten nicht in seine Wohnung, die Musik war inzwischen aus. Ein Mittäter stand lange nicht zur Debatte.

Als Robert U. in U-Haft kam, liefen die Ermittlungen weiter. Erst ein Zeuge, dem er von der Tat berichtete, gab an, dass es einen zweiten Täter gibt. Gegen Nico B. läuft ein Parallelverfahren der Staatsanwaltschaft Cottbus wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Er hat Reichsadler mit Hakenkreuz in einer WhatsApp-Gruppe geteilt.

Im Landgericht wurde eine Nachricht zitiert, in der Nico B., der seinen Kumpel nach Aussagen beide Angeklagter immer wieder vom Anschlag abhalten wollte, die Gruppenmitglieder fragt, warum man in Deutschland so feige sei. „Also ich töte, wenn’s sein muss“, soll er in Bezug auf Ausländer geschrieben haben, weiter schrieb der NPD-Freund: „Raus oder Ofen.“ Nach seiner Festnahme wurden bei ihm Fotos von Hitler und Wehrmachtssoldaten gefunden. Bei beiden Angeklagten wurde zudem rechte, teilweise indizierte Musik sichergestellt, die strafrechtliche Relevanz hat.

Der Prozess wird am Freitag, 13. April, fortgesetzt. Mit einem Urteil wird für den 20. April gerechnet.