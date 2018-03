ALBA setzt Bayern München unter Druck: 98:68-Sieg in Erfurt

dpa-infocom

(dpa) Erfurt (dpa) - ALBA Berlin hat durch den zwölften Bundesliga-Sieg in Serie Tabellenführer Bayern München weiter unter Druck gesetzt.

Die Berliner Basketballer gewannen nach der 91:72-Gala in München problemlos beim Vorletzten Rockets aus Erfurt mit 98:68 (54:44) und verkürzten den Rückstand auf die Bayern vorerst auf zwei Punkte. Der Spitzenreiter spielt am Samstag nach der Trennung von Trainer Sasa Djordjevic beim viertplatzieren Vizemeister EWE Baskets Oldenburg.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam das Team des spanischen Trainers Aito Garcia Reneses erst nach dem Seitenwechsel in Schwung und gewann am Ende auch in der Höhe verdient. Bester Schütze bei den Berlinern war der 20 Jahre alte Tim Schneider mit 19 Punkten.

Im Kampf um die Playoff-Plätze verloren die Frankfurt Skyliners überraschend deutlich das Hessen-Derby gegen die Gießen 46ers mit 70:86 (34:43) und bleiben mit 30:22-Punkten auf Rang sieben. Gießen steht mit vier Punkten weniger auf Rang zehn. Darwin Davis (17 Punkte) war bei den Gästen bester Schütze. Einzig Jonas Wohlfarth-Bottermann (20) zeigte bei den Frankfurtern Normalform.

«Unsere heutige Leistung war beschämend», schimpfte Trainer Gordon Herbert nach der Heimpleite. «Ich möchte mich bei allen Fans dafür entschuldigen und übernehme die volle Verantwortung dafür. Wir werden das Spiel direkt morgen in aller Früh im Videostudium als Team durchgehen, danach gemeinsam frühstücken und dann wieder zurück ins Training gehen.»