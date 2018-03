Mit roten Eimern neue Mitglieder werben

Simone Weber

Milow (BRAWO) Die Zahlen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren gehen grundsätzlich zurück, so auch im Milower Land. "Unsere Gemeinde mit etwa 4.000 Einwohnern und rund 270 aktiven Kameraden in zwölf Feuerwehren ist noch relativ gut aufgestellt. Aber es gibt Orte wie Zollchow mit sechs Kameraden und andere wie Jerchel mit 44", erklärt Gemeindebürgermeister Felix Menzel (SPD), selbst Mitglied der Feuerwehr in Großwudicke. "Um die vom Gesetzgeber vorgegeben Fristen zur Hilfe im Brandfall einhalten zu können, müssen wir in jedem der Dörfer die Feuerwehr erhalten."

Um neue Mitglieder zu werben, geht die Gemeinde Milower Land jetzt einen humorvollen Weg. Ein Unternehmer aus der Gemeinde spendete 200 rote Plastikeimer, die Bürgermeister Menzel kürzlich an die Ortswehrführer verteilte. In dem Eimer liegt ein Flyer, der an die Situation der Brandbekämpfung vor Gründung der Freiwilligen Feuerwehren erinnert und auf der Rückseite auf die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements aufmerksam macht und zum nächsten Dienst der Kameraden im Ort einlädt.

"Die Eimer werden potentiell geeigneten Einwohnern vor die Tür gestellt. Finden sie sie, soll der Flyer zum Nachdenken anregen. In den nächsten Tagen werden wir die Menschen dann noch einmal persönlich ansprechen", so Felix Menzel weiter. Die Feuerwehren wollten auch die traditionellen Osterfeuer nutzen, um mit möglichen Neumitgliedern ins Gespräch zu kommen.

Die Gründe für den Rückgang der Feuerwehrmitglieder sind unterschiedlich. Die demografische Entwicklung ist einer. "Heute ist der jüngste unserer elf aktiven Kameraden gerade 48 Jahre alt geworden", so der Möthlitzer Ortswehrführer Olaf Krause. "Die Menschen möchten sich heutzutage generell weniger ehrenamtlich engagieren", ergänzt der Vieritzer Ortswehrführer Stefan Krüger, der mit seiner Familie vor elf Jahren zurückkehrte, nachdem er 1996 zur Ausbildung wegging. Solche Rückkehrer sind potentielle Neumitglieder. "Gern können sich auch Frauen melden", sagt Kerstin Hoffmann, Ortswehrführerin inJedes zehnte Mitglied ist derzeit eine Frau.

In den nächsten Wochen sollen noch Werbebanner in einzelnen Ortsdurchfahrten aufgehangen werden. Parallel hat die Gemeinde die Internetseite www.milowerland.de/eintreten geschaltet.