Kunst trifft auf Antik und Trödel

Tatjana Littig

Briescht (MOZ) Kai-Uwe Rettig und Sindy Koba, die beiden Betreiber der Alten Försterei in Briescht, starten in die Freiluftsaion. „Kunst und Kultur trifft Antik und Trödel“. Unter diesem Motto findet am Sonntag, den 8. April, der erste diesjährige Kulturtag statt. Der historische Forsthof wird dann wieder ein Treffpunkt für Jung und Alt. Die aktuelle Ausstellungsreihe wird durch den usbekischen Künstlers Schomansur Schatursunow eröffnet. Unter anderem werden Werke gezeigt, welche der Konfiskation durch den russischen Zoll während seiner Einreise nach Deutschland 1994 entgingen.

Das Areal in Briescht wird an diesem Tag auch wieder zum Eldorado für Sammler von antiken Kostbarkeiten oder einfach schönen und nützlichen alten Dingen – Schnäppchen nicht ausgeschlossen. Seit Langem gilt die Alte Försterei auch über die Region hinaus mit seinem Angebot als angesagte Adresse, sei es kulturell oder in Hinblick auf Antiquitäten und Trödel.

Die Atmosphäre auf dem alten Forsthof lädt ein, den beginnenden Frühling zu genießen, zu flanieren oder zu plaudern. Der Kulturtag beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt unter anderem Gegrilltes, Räucherfisch, Kaffee und Kuchen.

Mit der Alten Försterei haben sich Kai-Uwe Rettig und Sindy Koba 2009 einen Traum erfüllt. Nach 15 Jahren in Berlin suchte das Paar einen Ort im Brandenburgischen, wo es leben und arbeiten, Kunst, Kultur und Alltag unter einen Hut bekommen konnte. Ihre Wahl fiel auf Briescht. Die Alte Försterei ist längst nicht nur als Wohnhaus wiederbelebt, sondern inzwischen Kult. (lit)