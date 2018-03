Pollock-Bild könnte bei Auktion 40 Millionen Dollar bringen

dpa

New York (dpa) Ein Bild des US-Malers Jackson Pollock (1912-1956) könnte bei einer Auktion in New York bis zu 40 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) einbringen. Das „Number 32, 1949“ betitelte Gemälde solle am 16. Mai versteigert werden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag mit. Das Werk ist eines der sogenannten drip paintings, bei denen Farbe auf eine Leinwand getropft wird. Pollock hatte 1947 mit dieser Methode angefangen und war damit weltberühmt geworden. „Number 32, 1949“ war 1983 gekauft worden und seitdem in derselben Privatsammlung geblieben.