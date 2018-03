Fragestunde soll ans Sitzungsende

Bernhard Schwiete

Reichenwalde (MOZ) In der Gemeinde Reichenwalde wird diskutiert, die Abläufe der Sitzungen der Ortsbeiräte in den drei Ortsteilen Reichenwalde, Kolpin und Dahmsdorf zu verändern. Konkret geht es um die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Einwohner künftig Gelegenheit haben sollen, Fragen zu stellen oder Anregungen zu geben.

Renate Nifke aus Kolpin stellte am Dienstagabend in der Gemeindevertretung den Antrag, die Hauptsatzung zu verändern. Bislang erfolgt die Einwohnerfragestunde stets vor den inhaltlichen Diskussionen in den Gremien. Ziel des Antrages ist nun, die Fragestunde ganz ans Ende des öffentlichen Teils der Sitzungen zu stellen. Renate Nifke folgte mit ihrem Begehren einem Vorschlag, der am Dienstag aus den Reihen der anwesenden Einwohner kam.

Sechs der anwesenden sieben Gemeindevertreter folgten ihrem Vorschlag, sodass nun in der nächsten Sitzung, die planmäßig am 5. Juni stattfindet, eine Entscheidung fallen kann. Renate Nifke argumentierte, wenn die Einwohnerfragestunde ans Ende gerückt werde, könnten Gäste Stellung nehmen zu dem, was zuvor von den Ortsbeiräten diskutiert worden sei.

Die einzige Stimme gegen den Antrag kam von Bürgermeister Mike Hemm. Er sagte, die Thematik sei in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach diskutiert worden. Damals gab es stets überwiegend ablehnende Äußerungen zu der Idee. Auch Scharmützelsee-Amtsdirektor Christian Riecke äußerte am Dienstagabend Skepsis.

Früher ging es indes auch um die Gemeindevertretung. Dort wären, wenn die Fragestunde ans Ende rücken würde, Beschlüsse bereits gefasst, bevor Gäste dazu sprechen könnten. Im Unterschied dazu haben die Ortsbeiräte für Gemeinde-Angelegenheiten nur beratende Funktion. Auch in allen vier anderen Gemeinden des Amtes Scharmützelsee steht die Fragestunde am Beginn der Sitzungen. (bs)