Abwechslungsreiches Programm

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) 18 Veranstaltungen bietet der Flyer mit dem Jahresprogramm für den Kunsthof in Fürstenberg. Und seit dieser Woche kann Wolfram Philipp, Geschäftsführer des Kunsthofes, noch einen Termin ergänzen. Am 10. August wird Ulla Meinecke Gast sein, hat ihren Auftritt zugesagt. „Wir haben im Programm für Alle und Jeden was zu bieten“, ist Frank Ganzkow überzeugt. Ein Schwerpunkt sind die Talkrunden mit bekannten und berühmten Sportlern. „Seit ungefähr vier Jahren haben wir eine Talkreihe, wo wir versuchen, namhafte Persönlichkeiten nach Fürstenberg zu holen, vor allem aus dem Bereich des Sports“, erklärt Frank Ganzkow. Er verweist besonders auf den 11. April, um 19 Uhr. Dann liest der Designer Uwe Herrmann, der mit seiner Fernsehsendung „Zwischen Tüll und Tränen“ bekannt ist und in Dresden eines der größten Brautmodehäuser Europas unterhält, aus seinem Buch „Kleider machen Bräute“. Die Besucher erwarten die besten und unterhaltsamsten Geschichten rund um das Brautkleid. Am 5. Mai kommt Jonny Silver. Unter dem Motto „Ein Abend mit einem Beatle“ vereinigt das Lennon-Double Musik, Entertainment und Erzählung.

Besonders werben Wolfram Philipp und Frank Ganzkow für das Konzert mit „Karene“ am 28. Juli. Die 18-jährige Französin trat bei der Abschlussveranstaltung der Fußball-EM mit David Guetta auf. Sie spielt Akkordeon und singt dazu. (lö)