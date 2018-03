Handwerker-Meister gehen in Schulklassen

Heinz Kannenberg

(MOZ) Die Handwerkskammer Ostbrandenburg startet in den kommenden Wochen eine mehrmonatige Werbeoffensive für Handwerkerberufe.sprach mit Michaela Schmidt, Abteilungsleiterin Berufsbildung.

Frau Schmidt, in den kommenden Wochen finden sich viele Termine zur Lehrstellensuche und zu Lehrstellenangeboten. Warum?

Wir wollen durch die Dichte von Veranstaltungen mit unseren Betrieben und Partnern die berufliche Bildung ins Blickfeld von Schülern, Eltern, Großeltern rücken. Handwerkern, Händlern, Gastronomen, ja auch Kliniken und Arztpraxen und sogar der öffentlichen Hand fehlt der Nachwuchs. Berufliche Bildung muss gestärkt werden. Das sind die Fachkräfte für morgen. Die derzeit teils langen Wartezeiten im Handwerk geben nur einen Vorgeschmack darauf, was uns in der Zukunft blüht, wenn wir nicht mehr junge Menschen für eine berufliche Ausbildung gewinnen.

Mitte April gibt es die „Woche der beruflichen Bildung“ unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Was bietet die ostbrandenburgische Handwerkskammer?

Wir stellen am 19. April in dieser Woche unter anderem Ausbilder und Ausbilderinnen vor. Unter dem Slogan „Meister in die Klassen“ wollen wir viele Handwerker aus Ostbrandenburg dazu bewegen, in Schulen ihren Betrieb, ihr Handwerk zu präsentieren. Toll wäre, wenn es nach und nach zu langfristigen Patenschaften kommen würde. Handwerksbetriebe als Patenfirmen von Schulen. Zudem sind wir davon überzeugt, dass Eltern die erfolgreichsten Berufsberater sind. Schüler und ihre Eltern sind daher am 19. April ab 14 Uhr ins Jobcenter Frankfurt zur Jugendberufsagentur eingeladen. Wir möchten mit ihnen ins Gespräch kommen, um die Ausbildungsangebote unserer Handwerkerunternehmen für das Ausbildungsjahr 2018/19 bekannt zu machen.

Und was bietet die Handwerkskammer am 26. April zum Zukunftstag im Frankfurter Bildungszentrum?

Leider gibt es keinen Werkunterricht mehr, nur, aber auf exzellentem Niveau, in der Waldorfschule. Dank des Überbetrieblichen Ausbildungszentrums im Erlengrund und der Beschäftigungsförderung der Stadtverwaltung konnten wir zehn große Werkzeugkoffer herstellen, die Werkzeuge und Material von vielen Handwerksberufen enthalten. Die Schüler, die am Zukunftstag in die Kammer kommen, können also viele verschiedene Handgriffe mehrerer Berufe „üben“, ihre Fertigkeiten zeigen.

Die MOZ unterstützt die „Lehrberufeschau des Handwerks“ am 16. Mai. Welche Gewerke werden sich im ÜAZ präsentieren?

Wir sind noch nicht fertig mit der Akquisition von Innungen und Betrieben, haben aber bereits Zusagen von mehr als 20 Handwerksfirmen aus den Gewerken: Bäcker, Fleischer, Fliesenleger, Elektriker, Heizungsbauer, Sanitärinstallateur, Kfz-Mechatroniker, Maler und Lackierer, Schornsteinfeger, Friseur, verschiedene Bauberufe, Gerüstbauer, Hörakustiker, Orthopädietechniker, Fotograf, Metallbauer, Rollladen- und Jalousiebauer, Orgelbauer, Sattler.