Politiker stellen Wasserverband in Frage

Wandlitz (MOZ) Mit einem Paukenschlag gerät der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) in den Fokus der Politik. Vorgeschlagen wird, die Voraussetzungen und Bedingungen für die Gründung eines eigenen Wandlitzer Verbandes zu prüfen und dafür die notwendigen Schritte einzuleiten. Der Vorstoß gegen den NWA kommt von Monika Braune und Nadine Kiprowski.

Offenbar ist bei Monika Braune der Geduldsfaden gerissen. „Wir haben lang und breit über den NWA diskutiert, die Arbeit dort kann so nicht weitergehen“, begründete sie am Montag im Wandlitzer Hauptausschuss den Antrag der Fraktion Einzelbewerberin/Wahlplattform. Eine Ausgliederung solle deshalb geprüft werden, ebenso wie mögliche Kooperationen mit anderen Verbänden, beispielsweise mit dem WAV Panke/Finow. Sollte sich das als nicht zweckmäßig erscheinen, könne der Nutzen des Antrages darin bestehen, „wenigstens beim NWA den Arbeitsstil zu ändern“, argumentierte die Fraktionsvorsitzende Braune. Zustimmende Worte kommen überraschenderweise von der CDU. Uwe Liebehenschel (CDU), agiert beim NWA als Vorsitzender der Verbandsversammlung. Zu keinem Zeitpunkt ließ er bislang erkennen, mit der Arbeit im NWA gravierend unzufrieden zu sein. Anders CDU-Fraktionschef Olaf Berlin, der am Montag Zustimmung zur heftigen NWA-Kritik signalisierte. „Ich kann dieser Meinung nur beipflichten. Dem Votum der Gemeinde Wandlitz wurde beim NWA überhaupt nicht gefolgt, wir sind einfach überstimmt worden. Dabei gehört der Verband den Gemeinden. Ich sehe mich dort nicht reflektiert“, kritisierte Berlin.

Hans-Joachim Auge (SPD) versagte derartigen Plänen komplett die Unterstützung und differenzierte mit deutlichen Worten. „Ich sehe hier den politischen Willen, unter Mithilfe der Verwaltung ein funktionierendes System auflösen zu wollen. Das ist absolut kein gangbarer Weg.“ Jahrelang habe der NWA schwierige Zeiten durchschritten und mittlerweile zu kontinuierlicher Arbeit gefunden. Die Beiträge und Gebühren würden gesenkt, die Zufriedenheit mit dem NWA steige an.

Vor allem die Risiken einer solchen Entscheidung beschäftigten die Mitglieder im Hauptausschuss. Auge sprach von einem „Millionengrab“ und Maria Brandt (SPD) ordnete den Unwillen, den es durchaus mit der Arbeit des Verbandes gibt, ein. „Der NWA ist doch die Altanschließer-Problematik in Verruf gekommen. Aber das ist Schuld der Landesregierung.“

Kritische Punkte sind aus Sicht von Monika Braune die mangelnde Kundenfreundlichkeit beim NWA. Immer wieder würden Anwälte gegen die Bürger beschäftigt werden, der Umgang mit Bürgern sei „unter der Gürtellinie“.Bürgermeisterin Jana Radant bewertete die Vorlage als „Grundlage zur Diskussion“. Sie kritisierte die schlechte Pressearbeit des NWA, Bürger werden demnach schlecht informiert. Zum Teil seien sie und Kämmerer Christian Braungard in Begleitung von Anwälten beim NWA vorstellig geworden, weil es nicht mehr anders möglich gewesen sei. Die Versammlungen in Zehlendorf seien im Übrigen nicht barrierefrei besuchbar. Und bei Kompakt-Anlagen zur Abwasserentsorgung verhalte sich der NWA sperrig. Zugleich bestätigte sie aber, der NWA sei wirtschaftlich gesund und arbeite gut.

Jürgen Krajewski kritisierte die Vorgehensweise der Braune-Fraktion. Die Ortsbeiräte seien in keiner Weise um ihre Meinung geben worden. Er schlug der Einreicherin vor, den Beschluss zu bearbeiten. Diesem Vorschlag folgte Monika Braune schließlich. Einreicher und die Verwaltung wollen das Papier überarbeiten, um damit in den nächsten Sitzungslauf zu gehen.

NWA-Verbandsvorsteher Matthias Kunde reagierte am Mittwoch überrascht und auch verwundert. Das Thema werde bei der nächsten Vorstandssitzung am 18. April behandelt. „Ich interpretiere das so, grundsätzlich gibt es beim Verbandsmitglied Wandlitz eine Unzufriedenheit mit der Beschlusslage zu den Altanschließern. Aber diese Entscheidung ist das Ergebnis einer demokratischen Abstimmung. Und aktuell gibt es auch keine veränderten Umstände, sodass wir gar nicht anders verfahren können, als es derzeit erfolgt“, legte Kunde dar. Er hofft indes, die Mehrheit der Gemeindevertretung werde die Probleme „vernünftig behandeln und entscheiden“.