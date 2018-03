Gesperrte Kreuzung schürt Händler-Wut

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Winterpause auf der Kreuzungsbaustelle an der Friedensbrücke ist vorbei. Prompt stockt im Stadtzentrum wieder der Verkehr. Vor allem der Zeitpunkt in den Osterferien sorgt für Ärger. Die Händlerschaft fühlt sich schlecht informiert und im Stich gelassen.

Seit Montagmorgen sind an allen Zufahrtsstraßen zur Kreuzung an der Friedensbrücke erneut die waghalsigsten Wendemanöver zu beobachten. Immer wieder stehen Autofahrer vor der Absperrung, auf die sie nicht eingestellt waren, obwohl die Baustellenschilder nie abgebaut wurden. „Ist doch ein Unding“, schimpft ein Mann hinter dem Lenkrad eines Golfs mit uckermärkischen Kennzeichen. Seinen Namen will er nicht nennen.

Richtig sauer ist auch Manfred Herber, der Inhaber des City-Kaufhauses in der Rathauspassage. „Ich halte ja die Arbeiten an der Kreuzung komplett für überflüssig“, sagt der Unternehmer. Die Verkehrsführung habe vorher bestens funktioniert, die Fahrbahn sei in einem durchaus akzeptablen Zustand gewesen. Die neuerliche Sperrung komme absolut zur Unzeit. „Die Tage vor Ostern sind für uns fast so wichtig wie Weihnachten“, betont Manfred Herber. Die Kinder hätten schulfrei, viele Familien seien zu Hause und würden gern bummeln gehen. Doch das neuerliche Verkehrschaos schrecke zahlreiche potentielle Kunden ab. „Wir hatten ja bereits von April bis Dezember vorigen Jahres massiv unter den Auswirkungen der Dauerbaustelle zu leiden“, sagt der Kaufhaus-Betreiber, der von „Umsatzeinbußen im zweistelligen Prozentbereich“ spricht, die sein Geschäft 2017 zu verbuchen hatte. Ihn stört des Weiteren, dass die aktuelle Vollsperrung ganze zwei Wochen dauern soll. „Das ist viel zu lang dafür, ein paar Fahrbahnmarkierungen auftragen zu lassen“, urteilt Manfred Herber.

„Bei uns ist der Umsatz ab Montag im Keller“, sagt Brigitte Puppe-Mahler, die im SparkassenForum einen Bücherladen führt. Dafür stünden ständig Auspuffwolken vor dem Geschäft, weil viele Autofahrer die Baustellenschilder gar nicht mehr ernst genommen hätten und vor der neuerlichen Absperrung umkehrten. Sie könne nur hoffen, dass der Landesbetrieb aufs Tempo drücke.

„Dass die Kreuzung im Frühjahr noch einmal zur Baustelle wird, war uns bekannt. Den genauen Termin haben wir erst aus der Zeitung erfahren“, bedauert Gaby Grimm, der Schuhgeschäfte in der Rathauspassage und im AltstadtCarrée gehören. Ihr hätte die Dauerbaustelle im vorigen Jahr Umsatzeinbußen von etwa 20 Prozent beschert. Auch deshalb wäre ein ungestörtes Ostergeschäft ungemein wichtig gewesen. „Jetzt habe ich nur noch einen Wunsch: Die Bauarbeiten sollen schneller beendet werden, als sich der Landesbetrieb dies vorgenommen hat“, sagt die Unternehmerin.

Die zuständigen Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenwesen sind für Nachfragen bereits seit Montag nicht erreichbar. Vorab hatten sie in einer Pressemitteilung in Aussicht gestellt, dass die Vollsperrung am 26. März beginnt und bis zum 9. April dauert. In dieser Zeit würde auf der Brücke über den Finowkanal der Deckbelag erneuert und im gesamten bisher fertiggestellten Kreuzungsbereich die endgültige Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Ab 9. April würden die Arbeiten an der Einmündung Breite, Kreuz- und Friedrich-Ebert-Straße fortgesetzt. Dafür sei dann eine halbseitige Sperrung erforderlich. Wenn die Witterung dies erlaube, soll die Baumaßnahme bis zum 26. Juni weitgehend abgeschlossen sein.

Am 22. Dezember vorigen Jahres war die Kreuzung vorübergehend komplett für den Verkehr freigegeben worden. Und dies sogar vorfristig.