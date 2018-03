Investor auf Kommune sauer

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Das hatte sich Norman Kleßny anders vorgestellt. Von der Brandenburgischen Bodengesellschaft (BBG) mbH erwarb er ein Grundstück im Fürstenberger Gewerbegebiet. Doch die Stadt nahm ihrVorkaufsrecht wahr. Einen Widerspruch dagegen hat Kleßny nun zurückgezogen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte er am Donnerstag, er wolle nun doch nicht Widerspruch gegen die Entscheidung der Kommune einlegen. Mit dem Blick auf andere „langwierige Auseinandersetzungen von Investoren“ mit der Stadt wolle er sich die Kosten und die Zeit lieber sparen, erklärte er, ohne auf nähere Einzelheiten einzugehen.

Was Kleßny nach eigenem Bekunden aber verärgert, sei die Tatsache, wie lax die Kommune aus seiner Sicht mit Steuergeldern umgeht. Denn jetzt müsse die Wasserstadt die vertragliche Bindung, die Kleßny mit der BBG eingegangen war, selber erfüllen. „Außerdem ist es klar, dass ich entschädigt werden will“, sagte der Fürstenberger Gewerbetreibende, der einen Motorrad-Shop betreibt.

Zur Erinnerung: 135 000 Quadratmeter Brachfläche östlich des Gewerbegebietes hatte der Privatinvestor vom Land gekauft. Mit der Idee, dort nach einem etappenweisen Rückbau von Altlasten frühere Fahrzeughallen des sowjetischen Militärs weiter zu vermieten. „Da gibt es einen Bedarf bei anderen Gewerbetreibenden“, sagt Kleßny. Im Mai 2014 signalisierte ihm die Kommune, dieses Vorhaben wäre in jedem Falle eine „Verbesserung des aktuellen Zustandes“, was nach Überzeugung des Investors durchaus einer deutlichen Befürwortung des Vorhabens gleichkam. Ein erstes Kaufansinnen scheiterte aber beim Land, weil die Kommune damals schon mit ihrem Vorkaufsrecht Interesse bekundet hatte. Doch im Dezember 2017 konnte er das Areal erwerben, mit der Maßgabe, binnen sieben Jahren das geplante Gewerbe anzusiedeln.

Kleßny legte nach eigenem Bekunden gleich los. Vermesser und Architekten wurden beauftragt, und er habe auch schon mit der Beräumung begonnen. „Doch da pfuscht die Kommune einem Privaten wieder ins Handwerk“, ärgert sich der Gewerbetreibende. Und das, obwohl kürzlich während der Sitzung des Stadtrates vor dem Hintergrund des kommunalen Umbaus der Friedrich-Wilhelm-Straße 4 ein Stadtverordneter gesagt habe, „Private können das besser“. Für den verärgerten Investor sei es ganz klar: „Widersprüchlicher geht das Verhalten der Stadtverordneten nicht“.

Kleßny habe sich selbstverständlich juristisch beraten. Er wisse nun, dass Paragraf 24 Baugesetzbuch klarstellt, lediglich im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplanes könne eine Kommune Vorkaufsrecht wahrnehmen, und dann auch nur, wenn auf besagter Fläche Wohnungsbau beabsichtigt sei.

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) betonte hingegen am Donnerstag, die Rechtslage sei aus Sicht der Kommune klar. „Die Stadt nimmt ihr Vorkaufsrecht wahr und steigt in den Vertrag anstelle von Norman Kleßny ein“. Und zwar mit allen zeitlichen und inhaltlichen, sprich finanziellen Konsequenzen.

Inzwischen habe man Kenntnis davon, dass die Gegenseite auf ihren Widerspruch verzichtet. „Die Stadt wird deshalb nun die vertraglichen Regelungen mit besagten Rechten und Pflichten übernehmen“, so der Bürgermeister. Demnach sei man nicht verpflichtet, gleich mit der kompletten Fläche umzugehen. Die Entwicklung könne schrittweise erfolgen und zunächst für Teilflächen bauplanerisch vorangetrieben werden. „Hier steht auf jeden Fall ein langfristiger Umgang an, der das Parlament noch einige Zeit beschäftigen wird“, so Philipp weiter.

Eine Erschließung in Gänze, mit einer umfangreichen Altlastenbeseitigung, würde mit geschätzten vier Millionen Euro zu Buche schlagen. Eine Förderung von 50 Prozent gäbe es nur, wenn das bestehende Gewerbegebiet zu drei Vierteln ausgelastet wäre, erläuterte das Stadtoberhaupt. „Jedem Stadtverordneten ist bewusst, dass der Umgang mit der Fläche problematisch ist“, fügte der Bürgermeister hinzu. Mit Munition und Altlasten müsste gerechnet werden.

Seine persönliche Vorstellung sei, dass man sich nun planerisch ausführlich Gedanken über die Nutzung des Areals mache. Eine Bauleitplanung müsse erfolgen für eine gewerbliche Nutzung. Planungsrecht sei zu schaffen, dann gehe es an das Beräumen der Fläche. „Dort liegt beispielsweise sehr viel Asbest, was außerordentlich aufwendig zu entsorgen ist.“

Norman Kleßny bezweifelt dagegen ausdrücklich, dass die Kommune überhaupt förderfähig ist bei ihrem Vorhaben. „Das Gewerbegebiet ist doch höchstens zu etwa 50 Prozent ausgelastet“, sagt er. Dem widersprechen jüngste Angaben der Stadtverwaltung, wonach das gesamte Areal zurzeit zu rund 77 Prozent ausgelastet sei.