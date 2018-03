Traktoren knattern am Sonnabend

Elke Lang

Philadelphia Obwohl es das große Treckertreffen in Philadelphia nicht mehr gibt, ist der Verein Schlepperfreunde noch sehr aktiv. Derzeit bereitet er die traditionelle Osterausfahrt vor – in diesem Jahr schon die fünfzehnte. Die 15 Mitglieder im Durchschnittsalter von 58 Jahren sind gespannt, wie viele Zuschauer die Veranstaltung dieses Mal an den Straßenrand locken wird.

Es ist Sonntagvormittag. Die Männer freuen sich auf den Braten von Muttern. Vorher aber wird emsig geschraubt, gestrichen und geputzt. Das ist immer so an jedem zweiten Sonntag im Monat. Da treffen sich die Treckerfreunde von 10 bis 11.30 Uhr auf dem Gelände der Jako Schiffsbau GmbH, wo der Verein zwei Hallen und ein kleines Büro angemietet hat. Etwa 80 Maschinen und Traktoren vom Ende der 1930er-Jahre bis zu den 60er-Jahren stehen hier. „In diesen 30 Jahren gab es einen großen Aufschwung in der Landwirtschaft“, erklärt der Vereinsvorsitzende Ralf Wittke. „Die Dörfer mussten die Städte ernähren, und es wurden viele Landmaschinen gebraucht.“ Der Bestand des Vereins muss funktionstüchtig gemacht beziehungsweise erhalten werden, damit die Maschinen auch vorgeführt werden können. „Das Wichtigste ist das Streichen als Konservierungsmaßnahme“, sagt Kraftfahrzeugmeister Ralf Wittke. „Streichen kann jeder, da braucht man kein Mechaniker zu sein.“ Die Vereinsmitglieder seien alle mehr oder weniger technikversiert und basteln an ihren eigenen Maschinen herum, aber die fachliche Kompetenz hat Ralf Wittke. An den alten Maschinen, zum Beispiel bei den Dreschkästen, wurde noch viel in Holz aufgeführt, und das sei ohne Pflege in ein bis zwei Jahren kaputt, so seine Beobachtung. Die Stimmung unter den Männer könnte nicht besser sein. Mit Sabine Wittke ist auch eine Frau dabei.

„Es geht uns in erster Linie um Brauchtumspflege und dazu gehört Werterhaltung, und dass wir die alte Technik präsentieren“, so Wittke. Die Präsentation geschieht bei Festen in der Region: bei der Landpartie, dem Wassersportfest auf dem Areal der Schiffsbau GmbH und vor allem auf dem Kartoffelfest. Das wird in diesem Jahr das zehnte Mal gefeiert. Veranstalter ist der Groß Schauener Landwirtschaftsbetrieb Peter & Gutke GbR, Komplettausrichter sind die Treckerfreunde. Im letzten Jahr waren 10 000 Besucher gekommen, und der Verein hat 3000 Kartoffelpuffer dafür gebacken. Dieses Jahr findet es am 29. und 30. September statt mit einem kulturellen Highlight als Überraschung, verspricht Ralf Wittke.

An der Osterausfahrt nehmen 15 bis 20 Fahrzeuge teil, davon sechs vom Verein, die anderen von Freunden aus den Storkower Ortsteilen sowie aus Prieros, Kolberg, Ragow bei Königs Wusterhausen und Berlin. Gestartet wird um 11 Uhr auf dem Grundstück Wittke in der Hauptstraße 26, danach führt die Strecke durch die Altstadt, Groß Schauen, Klein Eichholz, Streganz und Prieros, um traditionell in der Schlepperscheune von Berthold Leuper in Kolberg zu enden. Ralf Wittke freut sich schon: „Wir fahren bei jedem Wetter, denn nach dem Winter juckt es uns in den Fingern“.

Osterausfahrt der Schlepperfreunde: Sonnabend ab 11 Uhr von Philadelphia über Storkow nach Kolberg