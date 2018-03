Frühlingsgöttin Ostera die Ehre erweisen

Bärbel Kraemer

Freienthal (BRAWO) Am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond wird Ostern gefeiert. Lange Zeit vor Einzug des Christentums in Mitteleuropa begrüßte man mit Frühlingsfesten die steigende Sonne. Um ihr die Kraft für wärmere Tage zu geben, wurden Feuer entzündet. Mit diesem Brauch wurde der Frühlingsgöttin Ostara die Ehre erwiesen.

Von den Christen wird Ostern als das Fest der Auferstehung gefeiert. Neben Weihnachten ist es das mit symbolischem Brauchtum reichste Fest im Kirchenjahr.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass Ostern über lange Zeit auch ein wichtiger Zeitpunkt im Leben junger Menschen war. Der Schuljahresanfang und das Schuljahresende waren eng mit Ostern verbunden. Aus diesem Gesichtspunkt heraus betrachtet, wurde das Fest von dem einen oder anderen einst auch mit sorgenvollen Gedanken erwartet. Schließlich ging es während der Schulzeit der Groß- und Urgroßeltern auch um Zensuren und Versetzung.

Der größte Teil der Kinder verließ damals 14-jährig am Ende der 8. Klasse die Schule. Es war eine Frage des Geldes, ob der Nachwuchs eine höhere Schule besuchen konnte.

In seinen Lebenserinnerungen beschreibt Karl Heyse, der zweitgeborene Sohn des von 1824 bis 1861 in Freienthal wirkenden Lehrers und Kantors Karl Wilhelm Heyse, den Schritt des Erwachsenwerdens zum Ende seiner 8-jährigen Schulzeit.

Bis zu diesem Zeitpunkt besuchte er die Schule in Freienthal. Es schreibt: "Vater hatte sich mit seinem fruchtbringenden Unterricht einen Ruf erworben, denn aus dem benachbarten Damelang und Theerofen schickten die Begüterten ihre Söhne zum Vater in die Schule. Religion, Deutsch, gutes Lesen und Schreiben besonders Briefe, Geographie und Geschichte waren die Lehrgegenstände, letztere beiden wusste er recht interessant zu machen."

Den Konfirmanden-Unterricht, der nur im Winter erteilt wurde, besuchten die Freienthaler Kinder mit denen aus Neuendorf, Wendisch-Bork und Räßdorf beim Pastor in Neuendorf. Auch über diese Zeit geben die Aufzeichnungen Aufschluss: "Bibel und Gesangbuch in ein Tuch gebunden, drinnen zwei große Stullen, so zogen wir jeden Mittwoch und Sonnabend früh ab. Die Freienthaler hatten zwei Stunden gut zu gehen. Jedes Dorf hatte in Neuendorf einen Bauer oder Büdner, wo er einkehrte. Meine Geschwister und ich beim dortigen Lehrer Schütze. Zwei Winter musste jeder gehen, wir taten es gern, die Wege waren uns eine Freude, es wurde auch oft auf dem Rückwege Ball gespielt, natürlich die Mädchen mit. Ich ging die beiden Winter 1844-1845 und 1845-1846. Des Pastors Liebling war ich, ich war ja sein Patsohn, Karlimann nannte er mich immer."

Palmsonntag, am Sonntag vor Ostern, fand die Konfirmandenprüfung vor den versammelten vier Gemeinden statt. Es heißt: "Ich kam mit dem Spruch heran, den er jedes Mal hatte aufsagen lassen: "Gott, der die Welt gemacht hat', und ich konnte ihn nicht. Er half wundervoll ein, so dass ich doch zu rede kam. Mein Vater war glücklicherweise noch nicht da, weil er erst um 8 Uhr Lesegottesdienst in Freienthal hatte. Meine Mutter aber schämte sich, dass ich den Spruch nicht konnte. Nach der Einsegnung bat ich sie um Verzeihung, sie solle sich meiner auch nicht wieder schämen müssen und ich habe Wort gehalten. Ich liebte meine Mutter über alles. Den Einsegnungsthaler gab mir der Pastor wieder zurück, er hat es immer gut mit mir gemeint. Wir aßen bei Schütze´s zu Mittag, wir sämtliche Konfirmanden, Knaben und Mädchen, spielten noch, meist Ball, dann trennten wir uns schweren Herzens, denn wir hatten uns in den zwei Jahren einander lieb gewonnen. Wir gingen nach Hause. Warmer Frühlingssonnenschein erfreute uns den ganzen Tag. Ich war 13 ½ Jahr alt. Mein Anzug war selbstverständlich auf Zuwachs gemacht, der Rock ganz lang, ich dazu klein und untersetzt, eine nicht hübsche Figur. Meine Schulzeit, die schöne erste Jugend war abgeschlossen."

Obgleich die finanziellen Mittel seiner Eltern sehr begrenzt waren, erfüllten sie dem Sohn einen Wunsch. Karl durfte weiter zur Schule gehen. Sie schickten ihn ab Ostern 1846 für drei Jahre nach Brück. Jahre später legte Karl Heyse in Potsdam das Lehrerexamen ab.

Um das Ei an Ostern nicht zu vergessen, sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass dem Freienthaler Lehrer zum Osterfest von jedem Haus zwei Eier zustanden. Sie wurden jeweils am Karfreitag von seinen Kindern eingesammelt.