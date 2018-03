13 Künstler stellen 30 Werke aus

Juliane Keiner

Görzke (BRAWO) (pm) "Einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald" ist die Ausstellung betitelt, die in der Einkaufsquelle in Görzke, Breite Straße 128, zu sehen ist.

Gezeigt werden ungefähr 30 Bilder, Skulpturen und Installationen von 13 Künstlern, die sich mit dem Thema auseinander setzten. Das Thema fand Behzad Fazelie buchstäblich an einer Häuserfassade in der Gneisenaustraße 80 in Berlin. "Anfang der 1980er Jahre fiel mir das Bild an dem schlichten Gebäude in West-Berliner Kreuzberg besonders auf", so Fazelie. Der Text unter dem Bild war in deutscher und türkischer Sprache. Er war poetisch wie revolutionär zugleich. Der Entwurf und Ausführung des Fassadenbildes stammt von dem iranischen Künstler Akbar Behkalam.

Zu den 13 ausstellenden Künstlern gehören Thomas Kaatz und Carleen Baum aus Bad Belzig. Baum ist 1982 in Bad Belzig geboren und lebt im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sie ist seit 2015 aktive Künstlerin und arbeitet überwiegend mit verschiedenen Naturmaterialien und gestaltet damit neue Dimensionen. Thomas Kaatz wurde 1987 in Belzig geboren. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen und arbeitet in dem Bereich in der Lutherstadt Wittenberg. 2007 entdeckte er seine Leidenschaft für Holz und entwickelte seine ersten künstlerische Projekte: "Ziel soll es sein, dem Betrachter differenzierte Sichtweisen, Interpretationsspielräume und Denkanstöße zu geben", so Kaatz. Ariane Boss, die im Land Brandenburg lebt, zeigt in einem Zyklus gleich mehrere Bilder passend zum Thema.

Das Ehepaar, das 2015 die Einkaufsquelle in Görzke kaufte, eröffnet nun bereits die 7. Ausstellung. Der ehemalige Verkaufsraum dient als Ausstellungsfläche und bietet viel Raum für eine freie Gestaltung von Ausstellungen mit den unterschiedlichsten Themen.

Am kommenden Sonnabend, 31. März, wird die Vernissage „Einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald“ um 14.00 Uhr beginnen. Zur Ausstellungseröffnung werden die anwesenden Künstler vorgestellt und stehen zu Gesprächen zur Verfügung.

Die Ausstellung kann noch am 7. und 8. April von 14.00 bis 18.00 Uhr besichtigt werden.