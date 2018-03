Preisgeld fließt in Böhner Party

Simone Weber

Böhne (BRAWO) Die Freiwillige Feuerwehr in Böhne wurde im Juli 1926 gegründet. Unter den heute 26 aktiven Mitgliedern, die Michael Schulze führt, befinden sich drei Frauen. Neben den 23 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung gehören noch sieben Mitglieder in der Jugendwehr dazu. Im Rahmen seiner Feier zum 15-jährigen Bestehen vergab das Rathenower Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) vor einem Monat den diesjährigen Kinder- und Jugendförderpreis, der nach Böhne ging. Erst kürzlich erfolgte die Preisverleihung.

"Wir haben uns bewusst für Mathias Lawrenz als Preisträger entschieden, um das Engagement in den Ortsteilen zu würdigen", begründete Max Vogt die Wahl der Jury für den Böhner Jugendwart unter den sechs Nominierten. Lawrenz konnte vor einem Monat nicht in Rathenow dabei sein, deshalb die verspätete Preisübergabe während des Ausbildungstags der Böhner Jugendfeuerwehr vor Ort.

Das Preisgeld von 300 Euro, dem KiJuPa zur Verfügung gestellt durch das Maklerbüro Kay Sonntag, soll in eine 2018 in Böhne anstehende Jubiläumsparty investiert werden. Die Jugendfeuerwehr wird 50, was am 9. Juni gefeiert wird. "Auf jeden Fall ist in den nächsten Tagen einmal Eisessen drin", so Maria Hake, Stellvertreterin von Mathias Lawrenz. Zum runden Jubiläum spendiert auch der 2011 gegründete Förderverein der Feuerwehr dem Nachwuchs ein großes Geschenk. "Gemeinsam mit Fördermitteln der Stadt schaffen wir ein Mannschaftszelt an, das die Jugendwehr unter anderem für das jährliche Ausbildungslager in Paaren/Glien nutzen kann", verriet Vizevereinschef Christian Stachowiak. Er hatte übrigens beim KiJuPa den Böhner Jugendwart zur Auszeichnung vorgeschlagen, um dessen Engagement für den Nachwuchs durch den Kinder- und Jugendförderpreis würdigen zu lassen.

Das Jubiläum in Böhne geht auf die 50 Jahre zurückliegende Erwähnung einer dortigen Jugendwehr zurück. Weitere Notizen aus den 70/80er Jahren würden sich in der Chronik nicht finden, Mathias Lawrenz: "Seit 1996 gibt es sie wieder ohne Unterbrechung." In dem Jahr wurde er selbst zum Mitglied der Jugendfeuerwehr. Mit 18 wurde er in die aktive Wehr übernommen. Seit 2003 leitet der heute 32-Jährige die Jugendabteilung.

Zweimal im Monat treffen sich seine Schützlinge, aktuell drei Mädchen und vier Jungen, am Gerätehaus zur Ausbildung. Unter anderem lernen die jungen Leute, wie Schläuche richtig ausgerollt werden. Als einer der besten in dieser Hinsicht gilt der neunjährige Farin, der Jüngste in der Nachwuchsgruppe. Laut Maria Hake ist die 18-jährige Celina noch die älteste. Ihre Übernahme in die aktive Wehr steht nun bevor. In den letzten fünf Jahren durchliefen insgesamt 20 Mädchen und Jungen die Ausbildung. Sieben von ihnen nahmen die Hürde zu den Erwachsenen. (siw)