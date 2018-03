Rasselbande gewinnt Umweltpreis

Thomas Baake

Falkensee (MOZ) Matsch! Eierpampe! Kinder lieben es. Da hatte der Hort "Ruppiner Rasselbande" eine Idee: Bauen wir mit den Kindern eine Matschküche. Im Freien - und nur aus Altmaterial. Die Kindergruppe um Erzieherin Claudia Niesmann werkelte, und heraus kam die beliebteste Spielecke: nur aus Euro-Paletten und mit Altspüle und -herd. Eltern spendeten gebrauchte Töpfe und Pfannen. Jeder Arbeitsschritt wurde mit Bildern dokumentiert und nach Abschluss der Arbeiten zum Wettbewerb eingereicht. Das Recyclingprojekt überzeugte die GesellschafterInnen der 5 Bürgersolaranlagen Falkensee/Dallgow. Im März ergab die Abstimmung in der Neuen Falkenseer Stadthalle: der Preis und 600 Euro gehen an den umweltbewegten Hort am Ende der Ruppiner Straße inÜbrigens: Auch für 2019 wurde ein Umweltpreis ausgelobt und sogar auf 800 Euro aufgestockt. Der Preis richtet sich an Kindergruppen in Kita und Hort, Schulklassen, Arbeitsgemeinschaften, Vereine und engagierte Privatpersonen auf dem Gebiet des Klima-, Umwelt-, Natur- und Tierschutzes. Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an solar@agenda21-falkensee.de oder telefonisch unter 03322/234567.