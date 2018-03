Ankneippen bei sechs Grad

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Weder von dem sechs Grad kalten Wasser der Briese, noch von den ähnlich niedrigen Außentemperaturen ließen sich am Gründonnerstag mehr als 20 Frauen und Männer schocken. Sie zogen Schuhe und Strümpfe aus, krempelten die Hosen hoch und schritten im Storchengang durch die Briese. Bernd Erzmann alias Pfarrer Sebastian Kneipp ging im Talar voran. Er eröffnete die diesjährige Wassertret-Saison in Birkenwerder.

Vor zehn Jahren hatte der Handel- und Gewerbeverein (HGT) Birkenwerder die Idee, die Anlage zu bauen. „Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal für Birkenwerder gesucht, das mit Natur und Wasser in Verbindung steht“, erinnerte sich der damalige HGT-Vorsitzende Dr. Eckard Uhlig. Die Idee kommt immer noch an. „Die Anlage wird nicht nur von Schulkindern und Einheimischen genutzt, sondern auch von vielen Besuchern“, freut sich der heutige HGT-Vorsitzende Dethlef Runge über die Resonanz. Die Wassertretanlage am Rande der Orchideenwiesen ist rund um die Uhr geöffnet und kann kostenlos genutzt werden. Auf einer Tafel sind einige Grundregeln des Kneippens erklärt.