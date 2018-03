Alexandra Gebhardt

Reckahn (BRAWO) Die Reckahner Museen sind am Ostersonntag und Ostermontag, 1. und 2. April, von 10 bis 17 Uhr, das Museumscafé im Schloss von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. An beiden Tagen werden kleine Osterüberraschungen in den Museen versteckt sein. Am Ostersonntag findet um 15 Uhr zudem eine Lesung aus dem Buch "Ein Tag in der Häschenschule" von Anne und Rudolf Mühlhaus im historischen Klassenraum statt. Die Eintritt ist ist, Spenden sind jedoch willkommen. Anmeldungen: 033835/ 608870. Am Dienstag, 3. April, bleiben die Museen geschlossen!