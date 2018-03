MOZ

Frankfurt Antworten auf diese Frage bietet der Workshop „Einsatz von Kreativitätstechniken in dynamischen Unternehmen“ am 18. April, 16 bis 19 Uhr, an der Europa-Universität im Hauptgebäude, Raum 109.

Prof. Dr. Georg Stadtmann, Inhaber des Lehrstuhls für Makroökonomie, hält einen Vortrag mit dem Titel „Kreativitätstechniken: Produkte und Prozesse – Marktentwicklung – Entscheidungsfindung“. Der Workshop wird veranstaltet un ter anderem von der Transferstelle der Viadrina.

Anmeldungen bis 11. April per E-Mail: transferstelle@europa-uni.de Die Teilnahme ist kostenlos.