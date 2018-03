Ostersuche nach dem richtigen Pott

Aileen Hohnstein

Marwitz Wer noch auf der Suche nach einem Mitbringsel für die Kaffeetafel zu Ostern ist, könnte am Sonnabend in den HB-Werkstätten in Marwitz fündig werden. Dort haben die Türen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, und es wird neben stündlichen Führungen auch eine Rabattaktion geben.

Einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, dorthin, wo die Tassen mit den charakteristischen blauen Streifen entstehen oder die Pötte, wie Hedwig Bollhagen ihre Keramikware einst selbst bezeichnet hatte, ist in den HB-Werkstätten ein Angebot, das immer gern von Besuchern angenommen wird. Mitarbeiter geben einen Einblick in den Arbeitsalltag, zeigen, welchen Weg der Ton nimmt und wie viele verschiedene Handgriffe für ein einziges Objekt nötig sind. „Wir bieten Werksführungen an, die gleichzeitig mit einem speziellen Rabattangebot kombiniert werden“, erzählt Steffen Blochel, Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Bollhagen International.

Üblicherweise kosten die Führungen durch sämtliche Produktionsräume mit ausführlichen Erläuterungen zu den verschiedenen Herstellungsprozessen 15 Euro pro Person. Am Sonnabend zahlen interessierte Besucher fünf Euro Eintritt, für Kinder bis 14 Jahren ist die Besichtigung umsonst. Wer an einer Führung teilnimmt, erhält einen Wertbon in Höhe von fünf Euro, der anschließend beim Werksverkauf eingelöst werden kann. Dort gibt es eine exklusive Rabattaktion, in der das Sortiment aus der Ofensortierung um bis zu 50 Prozent reduziert wird. Gerade beim Sortiment mit Ritz-Dekor, bei dem aufwendige Muster in Schwarz-Weiß kreiert werden, kann das ein oder andere Schnäppchen gemacht werden.

Anders als im vergangenen Jahr wird es aber keinen Tag der offenen Osterwerkstatt geben, mit Aktionen für Kinder wie Ostereiersuche oder Bemalen von Keramikeiern, Musik und Bratwurstgrill. „Das heben wir uns für den 1. Mai auf“, erklärt Steffen Blochel. Zum einen wolle man bei einem Fest so viele Kinder wie möglich erreichen. Die Osterferien machten da einen Strich durch die Rechnung, viele seien verreist. Zum anderen ist der 1. Mai ein Datum in der Geschichte der HB-Werkstätten, das man mit einem Fest ehren wolle. An diesem Tag wurden im Jahr 1934 die HB-Werkstätten für Keramik eröffnet, Hedwig Bollhagen übernahm die künstlerische Leitung.(aho)