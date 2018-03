"Vor theuerung und hungersnoth behüt uns ..."

Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Zu einer anthropologischen Rekonstruktion der Ernährung in der Mark Brandenburg vom Mittelalter bis in die Neuzeit lädt Anthropologin Dr. Bettina Jungklaus aus Berlin im Rahmen der Reihe " Vorträge zur Archäologie - Archäologie aktuell" am Mittwoch, 4. April, 18.30 Uhr, in das Archäologische Landesmuseum Brandenburg im Paulikloster ein: Die Nahrungsaufnahme ist ein tägliches Grundbedürfnis des Menschen. Vom Hochmittelalter bis in die Neuzeit war die Alltagskost diversen Wandlungen unterworfen, geprägt von Hunger und Mangel, aber auch von Überfluss. Anhand aktueller anthropologischer Ergebnisse rekonstruiert Dr. Bettina Jungklaus die Ernährung der Bewohner der Mark Brandenburg während der vergangenen 1000 Jahre. Sie erläutert in Ihrem Vortrag erstaunliche Unterschiede zwischen den Zeiten, den sozialen Schichten und auch in Stadt und Land. Der Eintritt ist frei.

Foto: Wicker