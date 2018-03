Stephan Achillis

Finkenkrug (MOZ) "Kinder spielen überall" - So lautet der Titel einer Fotoausstellung, die am Sonntag, 8. April, 15 Uhr, in der Finkenkruger Kirche am Pfarrer-Voigt-Platz eröffnet wird. Anwesend sein wird auch der Berliner Fotograf und Journalist Tim Lüddermann, der die gezeigten Bilder überwiegend während der Flucht von Familien auf der Balkanroute aufgenommen hat. Seit September 2015 war Lüddermann insgesamt vier Mal entlang dieser Route unterwegs. Dabei hat er versucht, die Erlebnisse und Entbehrungen aus der Sicht der Jüngsten einzufangen. Er porträtierte Familien auf ihrer beschwerlichen Flucht durch die verschiedenen Länder und zeigt Kinder, die trotz ihrer unvorstellbar schwierigen Situation das Spielen nicht verlernt haben.

Nach der Vernissage am Sonntag, 8. April, kann die Ausstellung noch bis zum Pfingstsamstag, 19. Mai, besichtigt werden. Und das jeweils an den Wochenenden in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Eine Ausnahme ist Sonntag, 29. April, hier kann aufgrund eines Konzerts die Fotoausstellung nur bis 15.30 Uhr angesehen werden. Begleitend zur Ausstellung bietet die Kirchgemeinde den jüngsten Besuchern Ideen und Anregungen für Spiele mit einfachsten Mitteln an. Für Besuchergruppen gibt es die Möglichkeit, eine zusätzliche Besuchszeit über die E-Mailadresse pfarrerin@kirche-finkenkrug.de zu vereinbaren.