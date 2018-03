Geburtshilfe auf der Weide

Tatjana Littig

Möllendorf (MOZ) 371 Schafhalter gibt es im Landkreis Oder-Spree mit insgesamt 11 431 Tieren. Nur sechs Schäfer halten mehr als 500 Schafe, wie Ronald Rocher aus Möllendorf. Er hat während der Lammsaison viel zu tun. Unterstützt wird er in der Zeit von drei Tiermedizinstudenten.

Über zu wenig Arbeit kann sich Ronald Rocher wahrlich nicht beschweren. Anfang März hat bei dem Wanderschäfer aus Möllendorf die Lammsaison begonnen, etwa 500 Lämmer wurden seitdem geboren. In vier Wochen etwa sei Schluss, erzählt er. Dann werden seine Arbeitstage wieder kürzer. Von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts ist er derzeit mit seinen Tieren beschäftigt. Neun Herden hat er, die verstreut in der Region grasen. In zwei der Herden wird abgelammt. Insgesamt 500 Mutterschafe hat Ronald Rocher. Nach 145 bis 155 Tagen Tragzeit werden die Lämmer geboren. Die Hauptlammzeit sei Mitte März, in diesem Jahr habe sie etwa zehn Tage früher begonnen, teilt der gelernte Krankenpfleger mit.

Größere Probleme bereitet die Geburt eines einzelnen Lamms. „Zwillinge sind normal“, sagt Ronald Rocher. Drei bis vier Kilo bringt ein Zwillingslamm bei der Geburt auf die Waage, etwa acht bis zehn Kilo sind es hingegen bei einem Lamm. „Das macht die Geburt schwieriger.“ Immer wieder muss der Schäfer auf den Weiden oder bei sich im heimischen Stall eingreifen und Geburtshilfe leisten. Dafür wird er das dritte Jahr in Folge von Tiermedizinstudenten unterstützt. Für den Schäfer eine Win-Win-Situation: Die derzeit drei Studenten können bei ihm praktische Erfahrungen sammeln und er profitiert von gut vorgebildeten zusätzlichen Hilfskräften.

Ein dreiwöchiges Praktikum absolviert derzeit der 31-jährige Jon Qi aus China, der an der Freien Universität Berlin studiert. Bereits seit gut zwei Wochen ist er mit Ronald Rocher in der Region unterwegs und hilft, wo es notwendig wird, wie zum Beispiel bei der Geburt eines Lamms in Kohlsdorf. „Das Karpalgelenk war beim Geburtsvorgang umgeknickt“, erklärt der Student. Die Folge: Das Köpfchen kam raus und der Rest des Körpers blieb im Mutterleib stecken. In solchen Fällen helfe zumeist, kräftig zu ziehen, um das Mutterschaf zu entlasten, so Jon Qi. Er und Ronald Rocher betonen jedoch: „Geburtshilfe ist die Ausnahme, nicht die Regel.“

Nach der Geburt kommen Mutter und Nachwuchs für einige Tage in eine Einzelbox im Stall zum Kennenlernen. Danach geht es in eine Gruppenbox mit vier bis acht Schafen, in denen die Lämmer lernen sollen, ihre Mütter wiederzufinden. Ist das gewährleistet, heißt es auch für den tierischen Nachwuchs: Ab in den Kindergarten. Fünf Kindergartenherden mit bis zu 50 Tieren hat der Schäfer.

Seit 2002 hält Ronald Rocher bereits Schafe. Begonnen hat er mit einigen wenigen Tieren im Garten. Grundsätzlich werden Schafe in Fleisch- und Landschafe unterteilt. Die meisten Tiere des Möllendorfers gehören zur Rasse Suffolk. Das Suffolk ist ein sehr frühreifes und wuchsfreudiges Fleischschaf. Der Körper ist langgestreckt und breit mit niedrigen Beinen und geradem Rücken. Die Schafe sind sehr muskulös, wodurch Brust, Keulen und Rücken sehr stark ausgeprägt sind. Die Wolle ist weiß, das Gesicht, die Ohren und die Beine sind tiefschwarz. Weder Schafe noch Böcke tragen Hörner. Ausgewachsene Zuchtböcke können Lebendgewichte von über 200 Kilo erreichen.

Deutlich mehr als Skudden, eine Rasse, die der Schäfer ebenfalls in großer Stückzahl hält. Skudden sind eine der ältesten Hausschafrassen und stehen auf der Roten Liste der bedrohten Nutztierrassen. Sie dienen der Landschaftspflege und halten unwegsames Gelände offen. Die Rasse ist die kleinste deutsche Schafrasse. Die Widerristhöhe von Böcken beträgt nur bis zu 60 Zentimeter bei einem Lebendgewicht von 35 bis 50 Kilo.