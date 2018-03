Kreis plant Straßensanierung

Olaf Gardt

Beeskow Für drei Investitionsvorhaben des Kreises rückt der Baubeginn näher. Der Kreisausschuss kommt am 11. April als Vergabeausschuss zusammen, um zu entscheiden, welche Firmen den Zuschlag für die Arbeiten bekommen. Dabei geht es um zwei Straßenbauvorhaben. Vergeben werden die Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt von Kummerow und die Erneuerung der Straßendecke zwischen Kummerow und Beeskow. Außerdem wird der Bau der Ortsdurchfahrt Buchholz vergeben. Die dritte Entscheidung betrifft die Herstellung der Außenanlagen an der Cafeteria des OSZs in Eisenhüttenstadt. (gar)