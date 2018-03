Frank Groneberg

Müllrose/Neuzelle (MOZ) Am langen Osterwochenende sind die Osterausstellungen in Müllrose und Neuzelle jeden Tag geöffnet. In Neuzelle wird außerdem das Verzieren von Ostereiern vorgeführt.

Wenn man den Wetterfröschen glauben darf, werden der Karsonnabend und der Ostersonntag ziemlich ungemütlich. Da lohnt es sich gleich noch viel mehr, den Osterausstellungen in der Region einen Besuch abzustatten. Dort ist es nicht nur angenehm warm, dort wird den Besuchern durchaus auch warm ums Herz. Zwei große Ausstellungen zeigen traditionell Ostereier verschiedener Größen und Materialien, die zudem mit ganz unterschiedlichen Techniken verziert worden sind. Das ist zum einen die 29. Müllroser Osterausstellung im Heimatmuseum Müllrose, in der mehr als 600 Ostereier zu sehen sind, und zum anderen die 17. Internationale Ostereierausstellung im Museum Strohhaus in Neuzelle. Beide Schauen sind ganz unterschiedlich konzipiert. In Neuzelle werden die Ostereier in drei kompakten Vitrinen und auf sehr engem Raum gezeigt, so dass nur wenig Besucher gleichzeitig einen Blick auf die Exponate werfen können. Ist es mal etwas voller, lohnt es sich, zur Überbrückung die anderen Räume des Strohhauses zu besuchen, in denen ein Ausflug in das bäuerliche Leben von einst unternommen werden kann.

Im Heimatmuseum im Müllroser Haus des Gastes haben die Ostereier deutlich mehr Platz. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen in diesem Jahr die unterschiedlichen Handwerkstechniken zur Verzierung der Eier. Vor allem bei Kindern sehr beliebt sind die Bilderrätsel, bei denen die Namen jeweils zweier Gegenstände zu einem Begriff zusammengesetzt werden müssen. Eine besondere Vitrine klärt über die verschiedenen Vogelarten und deren Eier auf – von ganz winzigen Eiern bis zum Straußenei. Zu sehen sind zudem von Kitakindern angefertigte Exponate.

Öffnungszeiten über Ostern: Heimatmuseum Müllrose: täglich 10 Uhr bis 15 Uhr, Strohhaus Neuzelle: täglich 11 Uhr bis 16 Uhr. Vorführungen: Besucherinformation im Kloster Neuzelle: Sonnabend, 13-16 Uhr, Museum Strohhaus Neuzelle: Ostersonntag, 11-16 Uhr.