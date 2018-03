Chlorung wird fortgesetzt

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Die zusätzliche Chlorung des Trinkwassers im gesamten Versorgungsgebiet der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA) muss über die Osterfeiertage hinaus fortgesetzt werden. Darüber informierte FWA-Sprecherin Anne Silchmüller am Donnerstag auf Nachfrage der MOZ. „Wir sehen, dass das Chlor seine Wirkung zeigt und die bakterielle Verunreinigung auf ein geringes Maß zurückgegangen ist“, sagte sie. In Absprache mit dem Gesundheitsamt werde die Desinfektion jedoch weiter fortgesetzt. Zeitgleich erfolge bereits die regelmäßige Spülung der Transportleitungen. Völlig offen sei nach wie vor die Ursache für die Verkeimung.

Bei routinemäßigen Beprobungen waren seit Mitte Februar immer wieder coliforme Keime in geringer Konzentration gefunden worden. Diese sind zwar nicht gesundheitsgefährdend, zeigen aber an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Daher wird dem Trinkwasser seit 12. März eine erhöhte Menge Chlor zur Desinfektion zugesetzt. Davon betroffen sind die Städte Frankfurt und Müllrose mit allen Ortsteilen, die Gemeinde Jacobsdorf, Biegen sowie ein Teil des Versorgungsgebietes des Zweckverbandes Fürstenwalde, der von der FWA mit Trinkwasser beliefert wird, nämlich die Gemeinde Briesen sowie die Ortschaften Heinersdorf, Arensdorf, Hasenfelde, Petershagen und Treplin.(soj)

Aktuelle Informationen zum Trinkwasser werden unter www.fwa-ffo.de veröffentlicht.