Abgeordnete wendet sich an Regierung

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) In den Streit um die Genehmigung für den geplanten Kunst- und Literaturpark Schloss Hubertushöhe in Storkow hat sich jetzt die Landtagsabgeordnete Elisabeth Alter eingeschaltet. Mit einer sogenannten Kleinen Anfrage hat sie sich an die Landesregierung gewandt. Aus der Storkower Stadtverordnetenversammlung ergeht heftige Kritik in Richtung Potsdam.

Elisabeth Alter aus Fürstenwalde, die sich auch um den Landtagswahlkreis rund um Storkow kümmert, hinterfragt vor allem die Unklarheiten, die im Laufe der Diskussion um Zuständigkeiten zwischen der Landesregierung und dem Landkreis Oder-Spree entstanden sind. Die SPD-Politikerin will von der SPD-geführten Regierung wissen, wer für die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen für den Bebauungsplan für Schloss Hubertushöhe zuständig ist und ob im zuständigen Ministerium für Ländliche Entwicklung, das von ihrem Parteifreund Jörg Vogelsänger geführt wird, bereits ein Verfahren zur Prüfung der Genehmigung eingeleitet wurde. Final stellt sie die entscheidende Frage: „Welche Verfahrensschritte und gegebenenfalls Tatsachen stehen der Umsetzung des Projektes Kunst- und Literaturpark Schloss Hubertushöhe entgegen?“

Aus der Storkower Kommunalpolitik hat sich der Vorsitzende der Fraktion Neues Storkow/Haus und Grund, Martin Lüdtke, zu Wort gemeldet. „Der Streit um Zuständigkeiten ist ein Armutszeugnis für die Verwaltung, ein Teil davon ist die Landesregierung“, schreibt er in einem Brief an die MOZ. Direkt kritisiert er Vogelsänger. „Wer sich als Minister ernennen lässt, muss auch die entsprechende Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen“, so Lüdtke. Für kleine Probleme bei dem „großen und großartigen Projekt“ auf Schloss Hubertushöhe müssten Lösungen gesucht werden, fordert er.

Die Besitzer von Schloss Hubertushöhe, die Brüder Rainer und Harald Opolka, wollte auf dem Gelände für 15 Millionen Euro einen Kunst- und Literaturpark errichten, außerdem ein Restaurant. Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass es dafür keine Genehmigung gibt, kündigten sie an, das Schloss verkaufen zu wollen. Die Kreisverwaltung äußerte im Nachgang, das Projekt der Opolkas zu befürworten, sieht die Zuständigkeit dafür aber bei der Landesregierung. Das Umweltministerium wiederum sah zuletzt den Landkreis am Zug. (bs)