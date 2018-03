Weg frei für Wohnungen am Kalksee

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Die Gemeindevertreter haben den Weg für eine Bebauung und neue Nutzung eines Filet-Grundstücks am Kalksee frei gemacht. Im Bauausschuss war das Projekt noch knapp abgelehnt worden. Der Abwägungsprozess der Ortspolitiker hat sich fast zwei Jahre hingezogen.

Die Pläne für das zwischen Rüdersdorfer Straße und Kalksee gelegene Grundstück sind seit langem bekannt: Im westlichen Teil, der ehemaligen Bungalow-Siedlung, will ein irischer Investor eine Wohnbebauung mit 30 Häusern unterschiedlicher Größe umsetzen, im östlichen Teil, der alten Ertel-Werft, sind eine Bootsmanufaktur, eine Tischlerei und Wohnnutzung vorgesehen. Doch das Projekt war lange nicht in Fahrt gekommen. So hatte es in den Bauausschüssen im April 2016 und Februar 2017 teils heftige Kritik gegeben. Zu gigantisch sei das, was dort an Wohnungen auf engem Raum geplant sei, lautete die eine. Es werde Konflikte zwischen Wohnbebauung und Gewerbe geben, die andere.

Ein Resultat daraus war, dass die Fraktionen in Klausur gingen und Forderungen formulierten. Zum Beispiel, dass es einen öffentlichen Uferweg geben soll und sich die Investoren an Folgekosten für städtebauliche Maßnahmen wie dem Bau einer Kita beteiligen. Bauamtsleiterin Kerstin Marsand hat sie in einer Tabelle zusammengefasst, die Bestandteil der Beschlussvorlage ist, damit später überprüft werden kann, ob das, was gefordert auch umgesetzt wurde. Vor allem die Übernahme der Kosten und Aufwendungen für alle städtebaulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt durch die Investoren sollen auch in einem städtebaulichen Vertrag festgehalten werden, den Bürgermeisterin Margitta Decker mit den Grundstückseigentümern aushandeln und dann der Gemeindevertretung vorlegen soll.

Im jüngsten Bauausschuss reichte es trotzdem nicht, die Vorlage wurde bei drei Nein- und drei Ja-Stimmen sowie zwei Enthaltungen abgelehnt. Aus Reihen der CDU kam wie in der Gemeindevertretung auch Kritik daran, dass die Aufstellung des Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren erfolgen sollen. Bürgermeisterin Margitta Decker sagte dazu: „Wenn wir das Vorhaben haben wollen, müssen wir den Flächennutzungsplan ändern.“ Bisher ist das Areal als Sondergebiet „Freizeit und Erholung“ ausgewiesen, was der beabsichtigten Nutzung entgegenstehen würde.

In der Gemeindevertretung erklärte Stefan Grams (Woltersdorfer Bürgerforum), warum seine und die Linke/Grünen-Fraktion die Vorlage nun erneut einbrachten. „Das Abstimmungsergebnis im Bauausschuss war so knapp und aus unserer Sicht schade, dass wir uns nun das Votum der Gemeindevertretung abholen wollen. Wir würden gerne die Hoheit in diesem Gebiet wiedererlangen.“ Das Votum in namentlicher Abstimmung brachte neun Ja- und fünf Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen.

Jelle Kuiper (Grüne) hatte zuvor noch eindringlich für das Projekt geworben. „Wir haben hier die Möglichkeit, viel Wohnraum zu schaffen, Nachfrage gibt es ja genug. Das ist ein sehr wichtiges Projekt in Woltersdorfs Norden.“ Karl-Heinz Ponsel (Unser Woltersdorf) pochte darauf, das Gebiet für Freizeit- und Erholung zu nutzen und „dort nicht ein Wohngebiet hinzustellen“. Grams sagte, dass die Träume aus den 1990er-Jahren für eine derartige Nutzung ausgeträumt seien und fügte süffisant an: „Wir könnten aber auch nochmal 20 Jahre warten.“