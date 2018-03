Neubau nimmt Gestalt an

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Der Kran an der Wriezener Straße dreht sich wieder. Nach der witterungsbedingten wochenlangen Pause haben die Bauleute die Arbeiten am neuen Feuerwehrgerätehaus wieder aufgenommen. 14 Prozent des zirka 5,6 Millionen Euro teuren Projekts sind fertiggestellt.

Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudeverwaltung im Rathaus, blickt am Donnerstagvormittag zufrieden auf die große Baustelle an der Wriezener Straße/Ecke Adolf-Bräutigam-Straße. Es regnet zwar. Und von frühlingshaftem Wetter kann auch nicht die Rede sein. Aber der Baufortschritt ist deutlich zu sehen. „Wir liegen im Plan“, meint er. Die hintere Fahrzeughalle, die sich am Hang zum ehemaligen Seniorenheim befindet, steht. Dort werden künftig die Feuerwehrfahrzeuge gewaschen, bieten sich Lagermöglichkeiten und Stellplätze für vier Feuerwehrfahrzeuge. Nur das Dach und die Tore für die Fahrzeughalle fehlen noch, erklärt Christian Nörtemann. Die Dachkonstruktion soll im Mai beziehungsweise Juni montiert werden, ergänzt er. Die Ausschreibung sei raus. Die Tore kommen Mitte des Jahres. Dann kann ein Teil der Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Bad Freienwalde in die neue Halle umziehen, um dem Rettungswagen der Rettungswache einen Stellplatz in der alten Feuerwehrfahrzeughalle zu bieten. Erst dann wird das jetzige Gebäude der Rettungswache an der Wriezener Straße abgerissen werden.

Hinter dem Gebäude sind die Konturen der künftigen Sozialräume des neuen Gerätehauses mit integrierter Rettungswache schon deutlich zu erkennen. Dort entstehen im vorderen Bereich Fitnessraum, Wäscherei, dahinter Umkleideräume, Duschen, ganz hinten die Räume für die Jugendfeuerwehr Bad Freienwalde und auf der anderen Seite die Schlafräume für die Rettungssanitäter. Die Mitarbeiter der Templiner Hausbau GmbH sind emsig dabei, Platte um Platte zu setzen. Das Unternehmen erbringt Rohbauarbeiten im Umfang von rund 1,47 Millionen Euro.

An der Stelle, wo jetzt noch der Teil des alten Gerätehauses steht, soll ein zwölf Meter hoher Übungsturm errichtet werden. Daran können, erklärt Bad Freienwaldes Ortswehrführer Alexander Schmidt vor Ort, die Kameraden unter anderem das Anleitern üben. Der 42-Jährige kann nicht meckern. „Es läuft gut“, findet er. Probleme oder Beschwerden von Nachbarn seien ihm nicht bekannt. Und die Feuerwehrmänner und -frauen, derzeit sind es 41 Aktive, haben sich auf die seit vergangenem Jahr währende und noch bis 2019 dauernde Bauphase eingestellt. Einiges an Material und Gerätschaften sind in das einstige Feuerwehrdepot nach Altglietzen ausgelagert worden. Die Jugendfeuerwehr verrichtet ihren Dienst in Altranft. Die Billardkegler haben derweil bei der Schützengilde hinter dem alten Finanzamt an der Wriezener Straße Quartier gefunden. Der Ortswehrführer freut sich auf das neue, moderne Gebäude.

Dafür investieren die Stadt Bad Freienwalde und das Land Brandenburg zirka 5,6 Millionen Euro (Stand 20. März 2018). Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um die größte Investition der Stadt in den vergangenen 25 Jahren handelt. Bisher fertiggestellt sind 14 Prozent. Noch ausgeschrieben und vergeben werden müssen der Trockenbau, die Schließanlagen, die Beschilderung, die Ausstattung, die Reinigung und die Schlosserarbeiten. Am schwierigsten gestaltet sich, darüber berichtete Christian Nörtemann bereits in der Stadtverordnetenversammlung im Februar, der Trockenbau. Der ist bereits zweimal ausgeschrieben worden. Beim ersten Mal überstiegen die Angebote den Kostenrahmen, sie waren also zu teuer. Und beim zweiten Mal habe es gar kein Angebot gegeben, so Christian Nörtemann. Er erklärt dies mit der gegenwärtigen Situation auf dem Baumarkt. Die Auftragsbücher der Baufirmen seien voll. Kaum eine Firma habe noch Kapazitäten frei. Dadurch müsse die Stadt mit höheren Kosten rechnen. Die Ausschreibung sei nunmehr mit dem Planer, Vilco Scholz aus Teupitz, abgestimmt und die zu erwartenden Mehrkosten eingerechnet. Die Kosten für die noch offenen Leistungen müssten dann in den Nachtragshaushalt der Stadt eingestellt werden.

Die bisherigen Kosten sind mit Mitteln aus dem städtischen Haushalt und Kreditmitteln von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro und Fördermitteln des Landes in Höhe von 1,8 Millionen Euro gedeckt. Der Eigenanteil der Stadt liegt damit bei 58 Prozent der Kosten.