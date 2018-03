Taufsteine mit ungewöhnlicher Geschichte

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Das christliche Osterfest ist traditionell eng mit dem Ritus der Taufe verknüpft. Ursprünglich war die Osternacht sogar der einzige Tauftermin. Erst in den 80-er Jahren hatte die Evangelische Landeskirche den Tauftermin frei gegeben. Wir haben uns vor Ostern nach besonderen Taufsteinen und -schalen in Kirchen im Oderland umgesehen.

Pfarrer Thomas Krüger wird am Ostersonntag in der Neuhardenberger Schinkelkirche eine Taufe vornehmen. Dabei kommt er zum Einsatz – der Taufständer, dessen Entwurf ebenfalls auf den berühmten preußischen Baumeister zurück geht. Der reich mit Ornamenten geschmückte metallene Ständer wurde 1837 in der Königlich Preußischen Eisengießerei in Berlin hergestellt. Er kostete 200 Reichstaler.

Seit 2014 erstrahlt er wieder im olivgrün-goldenen originalen Farbton. Denn mit Hilfe von Spendengeldern konnte der Förderverein der Neuhardenberger Schinkelkirche den aus 40 Einzelteilen bestehenden Taufständer restaurieren lassen.

Der hat übrigens einen berühmten Zwillingsbruder. Er steht in der Schlosskirche der Lutherstadt Wittenberg. „Unserer ist schöner“, sagt Pfarrer Krüger, nachdem er den Wittenberger gesehen hat, stolz.

Die reiche Ornamentik stellt die Geschichte der Kindersegnung Jesu dar. Auf dem Relief des Wasserbeckens steht das Tauf-Evangelium: „Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden“.

Im Zuge der Restaurierung hat der berühmte Neuhardenberger Taufständer eine kleine, unsichtbare, aber sehr nützliche Modernisierung erfahren: Unter seinen Sockel kamen Rollen. So lässt sich der Ständer bei Kulturveranstaltungen in der Kirche leichter beiseite rücken. Die zinnerne Taufschale indes ist nicht die originale. Sie sei in den 60-er Jahren in Dresden hergestellt worden, weiß der Vorsitzende des Kirchen-Fördervereins, Uwe Rosenberg.

In Seelows Stadtpfarrkirche ist nicht der Taufständer das besonders Wertvolle. Das hölzerne Konstrukt ist nach dem Krieg gebaut worden. Hier ist es die silberne Taufschale mit dem kunstvoll ausgetriebenen Rand und der Inschrift aus dem Matthäus-Evangelium sowie dem Vermerk „Kirche zu Seelow 1836“ . Sie ist die einzige originale Ausstattung der Kirche, die die Sprengung des Turms durch die Wehrmacht im Frühjahr 1945 und die damit einher gehende weitgehende Zerstörung des Kirchenschiffs überstanden hat. „Unter den Trümmern hat man die Taufschale fast unversehrt gefunden“, gibt Pfarrerin Josefine Soltau wider, was sie von älteren Seelowern erfahren hat.

Angesichts unterschiedlicher Tauf-Rituale in den christlichen Kirchen erklärt der Mallnower Pfarrer Martin Müller: „In der evangelischen Kirche muss das Wasser der Taufe fließen. – Und sei es nur aus der Taufkanne.“ Pfarrer Müller hat das silberne Kännchen, das er nutzt, mit in die Niederjesarer Kirche gebracht. In der steht ein Taufstein aus Sandstein aus dem Jahre 1858 mit der dazu gehörigen silbernen Taufschale, die unter anderem die Inschrift „Kirche zu Nieder-Jehsar 1859“ trägt.

Dass Stein und Schale die Sprengung des Kirchturms zum Kriegsende fast unbeschadet überstanden haben, verdankten sie wohl ihrem damaligen Standort unterm Chorbogen, sagt Müller. Seit der Restaurierung der Niederjesarer Kirche 2004 steht der Taufstein vorm Chor.

Auch in ihm vermutet man übrigens ein Schinkelsches Muster. Denn in anderen Kirchen der Region, darunter in Carzig, Hohenjesar, Dolgelin und Libbenichen, stehen Taufsteine gleicher oder ähnlicher Grundform, nur aus anderen Materialien und mit anderer Ornamentik.

Das Wort „taufen“ stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet ein- oder „untertauchen. Es ist in der griechischen Literatur seit Platon (4. Jh. v. Chr.) belegt. Jesus soll in einem Fluss getauft worden sein. Heute ist es in der Evangelisch-Lutherischen Kirche üblich, dem Täufling, der damit in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen wird, dreimal Wasser über den Kopf zu gießen.

Damit vor allem Säuglinge und Kleinkinder keinen Schreck bekommen und zu weinen anfangen, wenn das Wasser kalt ist, erwärme er das Taufwasser stets zu Hause und bringe es in einer Thermoskanne in die Kirche, verrät Martin Müller.

Er erinnert sich unter anderem an jene Taufe, bei der ein älterer Niederjesarer seinen Enkel in der gleichen Taufschale taufen ließ wie einst er selbst. Eine Taufe in Libbenichen wurde einst auf Bitten des Vaters des Täuflings mit Wasser aus der nahen Osterquelle vollzogen, berichtet der Mallnower Pfarrer.