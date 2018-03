3. Mal Platcore am Baggersee

Josefine Jahn

Gusow (MOZ) Zum bereits 6. Mal finden sich Musiker zusammen, um auf dem „Platcore“ zu spielen. Das dritte Mal spielen die Bands am Gusower Baggersee, wo die Musikveranstaltung von Sebastian Dumke und Mathias Kulicke mit Hilfe des Jugendclubs Gusow am Osterwochenende stattfindet. Der Einlass am Sonnabend und Sonntag ist jeweils um 19 Uhr, fünf Bands toben sich dann nacheinander auf der Bühne im beheizten Festzelt aus.

Neben dem 6. Geburtstag der Veranstaltung feiert auch die Band Gruppenzwank, der Dumke angehört, ihr 10-jähriges Bestehen. Ihr Auftritt ist am Ostersonntag um 23.30 Uhr.