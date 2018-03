Negativrekord bei Verkehrsunfällen

Detlef Klementz

Strausberg. (MOZ) Die Zahl der registrierten Verkehrsunfälle im Landkreis Märkisch-Oderland hat sich mit 6378 im vergangenen Jahr gegenüber 2016 um 346 erhöht. Die Zahl der Unfalltoten erhöhte sich von neun auf zehn.

Sven Brandau sprach von einem „tragischen Höchststand“, als er am Donnerstag die kreisweite Verkehrsunfallstatistik 2017 vorstellte. Dass dabei ein Mensch mehr zu Tode kam als 2016, stellte er dabei gar nicht so heraus. Zumal die bisherige Zahl von fünf Verkehrstoten in diesem Jahr Schlimmes befürchten lasse. Was den Leiter der Polizeiinspektion MOL ganz besonders Sorgen bereitet, ist die Gesamtzahl der Unfälle, die praktisch einen Negativrekord darstellt. Über die Gründe lasse sich nur spekulieren. Brandau verwies aber auf die vermehrten Zulassungen, die 2017 gut 167 500 betrugen. Pro Jahr kämen etwa 4000 hinzu. „Ganz schön viel“, wie er findet.

Wie die Statistik ausweist, finden fast zwei Drittel aller Unfälle innerorts statt. Die Zahl jener Unfälle, die außerhalb geschlossener Ortschaften registriert werden, nehme aber zu.

Bei den Unfallursachen stehen Vorfahrtsdelikte weiterhin ganz oben. 2017 waren 470 Unfälle darauf zurückzuführen, ein Jahr zuvor waren es 397. Genau 203 Unfälle werden auf unangepasste Geschwindigkeit zurückgeführt. Wobei der Inspektionsleiter deutlich macht, dass fast jeder Unfall bei angepasster Geschwindigkeit wohl zu verhindern gewesen wäre. Im Jahre 2016 waren 70 Unfälle weniger dieser Art registriert worden. Sven Brandau will den „Überwachungsdruck“ trotz angespannter Personallage aufrechterhalten. Kontrollen dürften nicht nur an Unfallschwerpunkten erfolgen: „Jeder muss in Gefahr kommen, mal geblitzt zu werden.“

Weiter ein Problem stelle Alkohol am Steuer dar, auch wenn die Zahl der Feststellungen rückläufig sei – von 85 auf 67. Brandau geht aber von einer „sehr hohen Dunkelziffer“ aus. Die sei bei Drogen noch höher.

Weit häufiger tauchen Wildunfälle in der Statistik auf. Jeder Vierte wird in diese Kategorie eingeordnet. Die Zahl blieb mit 1567 fast konstant. Erfreulich sei der Umstand, dass es dabei nur ganz selten Verletzte gebe. Der Inspektionsleiter erneuerte seinen Appell, auf gefährliche Ausweichmanöver zu verzichten“. „Abbremsen, nicht ausweichen.“

Bei den 137 Baumunfällen waren im Vorjahr sechs Tote zu beklagen. Insgesamt hat es in dem Bereich 72 Verletzte gegeben.

Kinder waren an 55 Unfällen beteiligt, acht weniger als 2016. Eltern und Schule müssten mehr Einfluss darauf nehmen, dass sich die Kinder „anständig im Straßenverkehr benehmen“.

Erfreut wurde festgestellt, dass junge Fahrer (18 bis 25 Jahre) als eine der beiden Risikogruppen weniger Unfälle verursacht haben. 2016 waren es noch 440, im Vorjahr dann 425 Unfälle.

Entgegengesetzt verlief die Entwicklung bei den Senioren. Die über 65-Jährigen verursachten in MOL im Vorjahr 1012 Unfälle gegenüber 877 im Jahre 2016.