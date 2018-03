Rote Fähnchen für Wiesenbrüter

Daniela Windolff

Friedrichsfelde (MOZ) Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Jörg Vogelsänger überreichte am Donnerstag im Angermünder Ortsteil Friedrichsfelde einen Zuwendungsbescheid von 140 000 Euro an den Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide für den Schutz der seltenen und bedrohten Wiesenweihe.

Wenn künftig mitten auf dem Acker rote Fähnchen oder Markierungsstangen stecken und der Bauer mit seinen Mähmaschinen darum einen großen Bogen schlägt, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass an dieser Stelle eine kleine Rarität zu finden ist: ein Brutgelege der seltenen Wiesenweihe. Diese Vogelart steht in Brandenburg auf der Roten Liste der stark gefährdeten Arten.

Die in Getreidefeldern versteckten Nester des Bodenbrüters werden bei der Ernte oft zerstört und die Jungvögel getötet. Auch das Nahrungsangebot geht durch Monokulturen verloren. Zudem fressen Raubtiere, wie Füchse, Wildschweine und auch Waschbären Eier oder Jungvögel, sodass der Bruterfolg fast auf null sinkt. Ohne die Mithilfe des Menschen würde die Wiesenweihe in Brandenburg in kürzester Zeit aussterben.

Deshalb hat der Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide ein Projekt zum Schutz der Wiesenweihe entwickelt, bei dem Naturschützer und Landwirte eng zusammenarbeiten. Dafür wurden jetzt 140 000 Euro EU-Fördermittel aus dem ELER-Fonds bewilligt, die Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Jörg Vogelsänger am Donnerstag persönlich in die Uckermark brachte. Er übergab den Zuwendungsbescheid in Friedrichsfelde an Jens Kath, den Vorsitzenden des Landschaftspflegeverbandes, und betonte, dass er das Geld hier in sehr guten Händen weiß.

Der Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide gehört nicht nur zu den ersten, die sich nach der Wende in Ostdeutschland gegründet hatten, sondern auch zu den engagiertesten, was die Zusammenarbeit zwischen Naturschützern, Landwirten und Kommunen für eine nachhaltige Landnutzung betrifft, unterstrich auch Uckermark-Landrat Dietmar Schulze.

Auf einer Fläche von insgesamt 80 000 Hektar soll nun in drei Gebieten zunächst der Bestand der seltenen Greifvögel ermittelt und Brutpaare kartiert werden. Anschließend sollen Maßnahmen zum Schutz der Niststellen umgesetzt werden. Auch die Schulung der Landwirte und Öffentlichkeitsarbeit gehören zum Projektinhalt. Traditionelle Wiesenweihe-Vorkommen gibt es zwischen Steinhöfel, Schmiedeberg und Friedrichsfelde, in der Randow-Welse-Niederung sowie bei Oderberg und Brodowin.

Mit den 140 000 Euro, die auf die dreijährige Projektzeit aufgeteilt sind, wird unter anderem eine halbe Personalstelle im Landschaftspflegeverband finanziert, die die Koordinierung des Projektes übernimmt. Gemeinsam mit erfahrenen Ornithologen werden Brutstätten der Wiesenweihe ausfindig gemacht und markiert, damit Landnutzer, wie Landwirte, diese Nester rechtzeitig erkennen und eine Schutzzone um den Horst einrichten.

Außerdem sollen sie motiviert werden, auch Kulturen anzubauen, die Lebensraum und Nahrungsangebot der Greifvögel fördern, wie Klee oder Feldgras, wo sich wiederum Beutetiere der Wiesenweihe ansiedeln. Als Ausgleich für die Schutzstreifen und Anreiz für spezifische Saaten sollen Landwirte finanziell entschädigt werden.

Peter Preuß und Lars Andreas Sieh, zwei erfahrene Landwirte aus Passow und Schmölln, gehören zu jenen, die als Partner und Mitglied des Landschaftspflegeverbandes schon mehrere Projekte mitgetragen haben, zum Beispiel beim Rotmilan-Projekt. „Landwirte müssen nachhaltig wirtschaften, sie arbeiten in und mit der Natur“, erklärt Peter Preuß.

Sein Schmöllner Kollege sieht es ähnlich. „Für mich ist es selbstverständlich, ich bin so aufgewachsen, Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Es ist ja auch eine große Freude, den Rotmilan oder den Schreiadler wieder im Gebiet zu haben. Wir haben doch selber Tiere und fühlen bei Wildtieren genauso, wenn wir im Feld ein Rehkitz entdecken oder ein Feldhasennest aufspüren. Dann tragen wir es mit dem Jäger vorsichtig raus“, erzählt Lars Andreas Sieh.

Für das neue Wiesenweihe-Projekt mussten sie nicht lange überzeugt werden. Jetzt bringen sie ihre Praxiserfahrungen mit ein, wie die Umsetzung für die Landwirte machbar ist und sind auch Multiplikatoren ihres Berufsstandes.