Im Barnim lebt es sich sicherer

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde Die Kriminalitätsrate im Barnim ist 2017 weiter gesunken. Auf 100 000 Einwohner kamen 6223 Straftaten. Das sind rund 800 weniger als 2016. Im Vergleich zur durchschnittlichen Kriminalitätsbelastung in Land und Bund zählt der Kreis damit zu den sichersten Regionen Deutschlands.

Wolfgang Arlt, Leiter des Führungsstabes in der Polizeidirektion Barnim, macht bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik „eine Diskrepanz zwischen den Zahlen und dem Sicherheitsgefühl der Menschen“ aus. „Warum das so ist, kann ich nicht wirklich sagen“, bemerkt er.

Insgesamt 11 162 Straftaten erfasste die Polizei 2017. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 1302 Fälle weniger. Die absoluten Zahlen sagen allerdings wenig über die Kriminalitätsbelastung aus, der die Barnimer ausgesetzt sind. Doch auch diese ist weit geringer geworden. Mit 6223 Straftaten auf 100 000 Einwohner liegt sie unter dem Bundesdurchschnitt (7799) und auch unter dem des Landes (7015). „Nach der Statistik haben wir nur zwei ‚Ausreißer-Kommunen’: die Stadt Eberswalde und die Gemeinde Ahrensfelde“. In der Kreisstadt entfallen auf 100 000 Einwohner 9888 und in Ahrensfelde 7675 Straftaten. Dagegen liegt die Kriminalitätsbelastung in Wandlitz, Werneuchen, Biesenthal-Barnim, Joachimsthal und im Amt Britz-Chorin-Oderberg signifikant unter dem Kreisdurchschnitt. Am sichersten können sich die Bewohner der Gemeinden von Britz-Chorin Oderberg fühlen. Statistisch kamen dort auf 100000 Einwohner lediglich 3501 Straftaten. „Da ist tiefster Frieden“, bemerkt Wolfgang Arlt.

Auch was einzelne Delikte anbelangt, so ist die Bilanz für den Barnim durchaus positiv. Die Polizei macht für 2017 einen deutlich Rückgang an Wohnungseinbrüchen fest. Ihre Zahl sank von 375 im Jahr 2016 auf 240 im vergangenen Jahr. Allerdings liegt die Aufklärungsrate bei lediglich 13,9 Prozent. „Die Täter kommen aus der Anonymität der Großstadt Berlin und verschwinden wieder in die Anonymität der Großstadt“, erläutert Wolfgang Arlt. Das mache die Ermittlungen sehr schwierig. Gleiches gelte für sogenannte gewerbliche Einbrüche, deren Zahl sich innerhalb eines Jahreszeitraumes zwar nahezu halbiert habe, bei denen die Aufklärungsquote aber auch nur knapp 15 Prozent betrage.

Die einzige Deliktgruppe, für die die Statistik keine geringere Fallzahlen ausweist, ist die Gewaltkriminalität. „Da haben wir mit 350 Fällen 2017 gegenüber 280 im Jahr zuvor eine Zunahme“, stellt Arlt fest. Von zehn Gewalttaten wie Mord, Totschlag, schwere Körperverletzung, sexueller Missbrauch und ähnliches werden aber immerhin fast neun Fälle aufgeklärt.

Von den 4683 Tatverdächtigen, die die Barnimer Polizei im vergangenen Jahr ermittelte, waren lediglich 855 Personen (18,3 Prozent) nichtdeutscher Herkunft. Im Hinblick auf die öffentliche Debatte über eine vermeintlich steigende Zahl von Straftaten durch Flüchtlinge stellt der Leiter des Führungsstabes klar, dass es keine gesonderte Erhebung zu Asylbewerbern geben würde. „Wir können nur auf die Erfahrungen zurückgreifen, die wir in unserer täglichen Arbeit machen“, sagt er. Danach habe es bislang „keine Straftaten gegeben, bei denen Asylbewerber Täter und Deutsche Opfer waren“. Vielmehr handele es sich vorwiegend um körperliche Auseinandersetzung zwischen Asylbewerbern. „Auslöser für die Streitereien sind oft sehr banale Dinge, aber auch Körperverletzungen in Folge von Alkohol- oder Drogenkonsum“, weiß Arlt. Häusliche Gewalt sei in den Flüchtlingsunterkünften ebenfalls ein Thema.