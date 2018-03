Hochzeit mit Tulpen und verspätetem Pastor

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Ihre goldene Hochzeit erleben heutzutage viele Paare, vorausgesetzt, sie blieben 50 Jahre zusammen. Wer die diamantene Hochzeit nach 60 erlebt, kann sich glücklich schätzen. Die eiserne Hochzeit gemeinsam feiern zu können, bleibt nur wenigen vergönnt. Elfriede und Horst Bertermann aus Frauenhagen wissen ihr Glück zu schätzen und konnten das an ihrem 65. Hochzeitstag noch richtig genießen. Auch wenn die Familie kleiner wird. „Es sind nicht mehr so viele da“, meinte Horst Bertermann über seine Generation.

Das Paar feierte ihr Jubiläum in der familieneigenen Pension „Zum Wiesengrund“ in Frauenhagen, die die Schwiegertochter Monika und der Sohn Lothar betreiben. Die beiden hatten an dem Tag geheiratet, als die Eltern ihre Silberhochzeit feierten. In diesem Jahr heiratet übrigens der Enkel Marko seine Christin. „Ich freue mich ganz doll darauf“, sagt die Oma. Die jungen Leute bauen gerade an. Hier leben drei Generationen zusammen. Und das klappe gut. Die Jüngeren helfen den Ältesten. „Sonst macht jeder sein Ding, auch Essen kochen. Kaffee trinken wir auch mal zusammen“, plaudert die 85-Jährige.

Elfriede kam als Flüchtling aus Zehden an der Oder in den Heimatort von Horst Bertermann, der ab 1951 hier siedelte. Da wurde er gerade 21. Das Leben war vor allem Arbeit, erst in der privaten Wirtschaft, später in der LPG. Weil ihr Rücken kaputt war, arbeitete Elfriede Bertermann später im Labor von Saat- und Pflanzgut in Angermünde. Als Sohn Lothar sich ankündigte, heirateten sie. Das Wetter sei am 28. März 1953 schön gewesen. „Vormittags fuhren wir mit der Kutsche zu Adolf Betker, auf dessen Hof wir getraut wurden“, erinnert sich der eiserne Bräutigam. Blumen waren knapp. Er holte mit dem Fahrrad Tulpen aus Angermünde, die bei der Ankunft schon die Köpfe hängen ließen.

Nachmittags ging es zur Kirche. Auf Pastor Hämmerling, der aus dem Nachbarort geholt wurde, musste die Hochzeitsgesellschaft jedoch warten, weil die Kutsche unterwegs ein Rad verlor. Aber gefeiert wurde tüchtig, am nächsten Tag noch mit dem Chor. Und beim Polterabend seien zwei Wagenladungen Scherben zusammengekommen.

Das Glück hat bis heute gehalten. „Man muss zufrieden sein, wie es ist“, sagt die Jubilarin. „Es ist schön, wenn beide Partner noch da und gut drauf sind.“