Familientagesklinik an neuem Ort

Sabine Rakitin

Bernau Die Familientagesklinik Koralle in Bernau ist umgezogen. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in der Hussitenstraße 4. Bei einem „Tag der offenen Tür“ am 30. Mai ab 13 Uhr stellt sich die Einrichtung den Bernauern vor.

Die Angebote der Familientagesklinik richten sich an Familien, deren Kinder emotionale Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, in denen es Erziehungsprobleme gibt oder in denen es zu Krisen nach einer Trennung, nach Scheidung, Krankheit, Tod oder Gewalt gekommen ist. Auch bei der Rückführung eines Kindes in die Familie nach einer stationären Unterbringung wird Unterstützung angeboten.

„Die modernen Therapieformen helfen den Familien, zu einer positiven Gegenseitigkeit, emotionaler Stabilität, gegenseitiger Unterstützung und guten tragfähigen Beziehungen zurückzufinden“, sagt Diplom-Psychologin und Familientherapeutin Inga Plewe, die Leiterin der Tagesklinik.

Auch die Tanz- und Ergotherapie sowie die sonderpädagogische Vorlesegruppe, die therapeutischen Eltern- und Kindergruppen und die Beschäftigungstherapien mit den Familien finden in den neuen Räumlichkeiten gute Gestaltungsmöglichkeiten. Ruheräume bieten Rückzugsmöglichkeiten an.

Im gleichen Haus wie die Familientagesklinik befindet sich die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) für Kinder und Jugendliche. Beide gehören zur Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters des Martin Gropius Krankenhauses in Eberswalde.

Die Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 03338 6040190 möglich.