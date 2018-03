Spannende Spiele mit Pfeilen

Ronny Höft

Golzow Golzow. Die Dartwölfe aus Lebus führen die Tabelle der Freien E-Dart-Liga an.

Golzower Darttumpels II – Neuhardenberger Keilerdarter II: Durch Krankheit geschwächt fuhr die 2. Vertretung der Darttumpels zu den Keilern IInach Neuhardenberg. Nach der ersten Hälfte lagen die Männer um Kapitän Ronny Höft mit 6:4 vorne, nachdem sie zwischenzeitlich 2:3 zurückgelegen haben. In der zweiten Hälfte konnten sie die Führung auf 9:5 ausbauen Auf Grund der Doppelschwäche der Golzower Truppe wurde es zum Ende hin noch mal spannend. So konnten die Keiler-Darter am Ende eine 8:12-Niederlage nicht verhindern. Bester Darter für Golzow war Uwe Schiller mit vier Satzpunkten. Bester Neuhardenberger war Andreas Danne mit drei Satzpunkten.

Triple Hunters Reitwein1 – Golzower Darttumpels 1: Das Oderbruchduell war an Spannung kaum zu überbieten. Die Darttumpels 1 sind als Favorit ins Spiel gegangen. Zur Halbzeit stand es 5:5. Im zweiten Durchgang führte Golzow vor den letzten drei Sätzen mit 9:8. Die zwei Folgesätze gingen an Reitwein, so dass es im letzten Satz noch um einen Punkt für Golzow ging. Dennis Altmann behielt im Duell mit Michael Schröder die Oberhand und konnte die kleine Sensation für seine Reitweiner klar machen: 11:9 für Reitwein. Altmann (Golzow) holte drei Satzpunkte, Heiko Kutz vier für die Darttumpels.

Lebuser Dartwölfe II – Reitweiner Triple Hunters II: Nach den ersten beiden Doppelspielen stand es 1:1. Die Wölfe zogen davon. Am Ende steht ein verdienter 14:6-Sieg für Lebus. Jörg Uhlig und Thomas Fechtner holten je vier Satzpunkte für Lebus, Joachim Kunze und Sven Penndorf je zwei für Reitwein.

Keiler Darter 1 – Kietzer Hechte: Schon vor dem Spiel war klar: Zwischen beiden Teamswird es eng. Die Kietzer Hechte lagen zur Halbzeit mit 6:4 in Führung. Aber nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang es den Keilern, die zweite Halbzeit mit 8:2 für sich zu entscheiden und somit den 12:8-Sieg perfekt zu machen. Die Besten waren: Paul Linke, Olaf Steinke und Kapitän Patrick Deckert mit je drei Satzpunkten für Keiler Darter und auf Kietzer Seite Kreismeister Axel Golling mit drei Satzpunkten.

Lebuser Dartwölfe 1 – Marxdorf: Spannend war es in Marxdorf. Zu Gast waren die Lebuser Dartwölfe 1. Die Gastgeber wollten den Meister der vergangenen beiden Jahren ärgern. Zur Halbzeit konnte sogar ein 5:5 verbucht werden. Aber die Marxdorfer waren im Doppel zu schwach aufgestellt. Eine 180 vom Marxdorfer Mathias Noack und vier Siege des Lebusers Lars Schulz waren die Höhepunkte der Partie. Constantin Schütze (Marxdorf) holte drei Satzpunkte. Der Lebuser Lars Schulz war mit vier Satzpunkten erfolgreich. (rhö)