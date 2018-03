FSV Union holt Auswärtspunkt

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben im Nachholspiel der Regionalliga Nordost auswärts ein Remis geholt. Beim 1. FC Lok Leipzig erreichten sie ein 1:1 (0:0). Bereits am Sonnabend, 13.30 Uhr, müssen sie bei Oberlausitz Neugersdorf zur nächsten Partie ran.

„Wenn mir jemand vorher gesagt, dass wir mit einem Unentschieden nach Hause fahren, dann hätte ich mich gefreut. Doch vom Spielverlauf her gesehen, hätte es am Ende auch mehr sein können“, sagt Matthias Maucksch. Der Union-Coach trainiert nach dem Samstagspiel auch über die Osterfeiertage, denn bereits am Mittwoch geht es zur dritten Auswärtspartie am Stück zu Tabellenschlusslicht FSV Luckenwalde. Anpfiff ist dort um 19 Uhr.

Das Spiel in Leipzig begann recht munter, wobei die Gastgeber etwas aktiver waren, sich aber nur wenige gute Möglichkeiten herausarbeiten konnten. Die beste Chance hatten die Fürstenwalder. Nach einem Freistoß köpfte Noah Awassi aufs Tor, doch FCL-Torwart Benjamin Kirsten konnte den Ball gerade noch um den Pfosten (43.) klären.

In der zweiten Halbzeit machte das junge Fürstenwalder Team mehr Druck und brachte die Gastgeber einige Male ins Schwitzen. So fiel dann auch die verdiente Führung. Kemal Atici bekam in zentraler Position den Ball und schoss überlegt zum 1:0 für den FSV Union ein (56.). Eigentlich war die Führung bereits zwei Minuten früher durch einen Kopfball von Will Siakam gefallen. Doch der Schiedsrichter sah ein angebliches Stürmerfoul und gab den Treffer nicht.

Lok machte danach noch etwas mehr Dampf. Daraus resultierte dann auch der Ausgleichstreffer. Nachdem Ryan Malone zu Fall gekommen war, gab es einen Freistoß für die Gastgeber. Paul Maurer führte diesen schnell aus und spielte den Ball Djamal Ziane in den Lauf. Der Leipziger verwandelte clever zum 1:1 (69.).

Danach hatten die Gastgeber zwar noch einige Möglichkeiten, doch die Fürstenwalder hielten gut dagegen. Und am Ende sicherten sie sich den Auswärtspunkt zum Auftakt der „englischen Wochen“ im Punktspielbetrieb. „Die Mannschaft hat ein engagiertes Spiel gezeigt und ist taktisch diszipliniert aufgetreten“, sagt Union-Trainer Maucksch, der sich mit dem Remis zufrieden zeigte. „Darauf können wir aufbauen, denn jetzt gilt es, weitere Punkte zu holen.“ Das dürfte am Samstag beim FC Oberlausitz Neugersdorf erneut keine leichte Aufgabe werden. Zumindest sind bis auf einige kleine Blessuren wohl alle Fürstenwalder Akteure einsatzbereit.

Im Hinspiel hatte es in der heimischen Bonava-Arena ein 2:2 gegeben. Die Neugersdorfer hatten am Mittwoch ebenfalls gespielt. Sie verloren ihre Heimpartie gegen den VfB Auerbach mit 1:3 (0:0).