Sieg für Joachimsthal II

Ernst Lieske

Joachimsthal (MOZ) Die Reserve des FSV Schorfheide Joachimsthal gewinnt im Nachholspiel der Fußball Kreisliga Ost am Mittwochabend im Joachimsthaler Fichtestadion gegen den FSV Lok Eberswalde mit 4:1. Es war das erste Spiel in diesem Jahr in Joachimsthal, alle anderen jeweils drei Heimspiele der ersten und zweiten Mannschaft mussten auf Grund der Witterung abgesagt werden.

Die Platzherren übernahmen sofort die Initiative, ließen jedoch zahlreiche Tormöglichkeiten ungenutzt. Das verdiente 1:0 (37.) erzielt Robert Rückmann. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff scheitert Dennis Witthun zunächst an Torwart Kevin Löpke, doch den Nachschuss verwandelt Andy Lindt zum 2:0.

In Hälfte zwei kommen die Gäste besser ins Spiel, drängen auf den Anschlusstreffer. Dieser fällt 20 Minuten vor Spielschluss. Moritz Hahn überrascht Torwart Thomas Krüger und erzielt den Anschlusstreffer zum 2:1. Doch Joachimsthal lässt nichts anbrennen, Aca Vasic erzielt das 3:1 (79.) und Christopher Krumnow macht mit dem 4:1 alles klar.