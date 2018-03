Nächste Station heißt Oberliga

Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Altlandsberg. Die Mädchen aus der Handball-A-Jugend des MTV Altlandsberg sind Meister der Brandenburgliga geworden. Der Verein nimmt nun auch das Aufstiegsrecht für die Oberliga Ostsee-Spree wahr.

„Natürlich wissen wir alle, dass das es ein ganz großes sportliches Abenteuer werden wird. Plötzlich kommen dann die ganz großen Namen und wir werden ein krasser Außenseiter sein. Es kann natürlich richtig schief gehen, aber alle wollen es auch in der Oberliga versuchen“, sagte überglücklich Trainer Michél Mölter, der gemeinsam mit Mario Stöcker eine Mannschaft geformt hat, die sich in der Saison immer weiter zum Spitzenteam der Liga entwickelte. Der Ausgang der Saison war denkbar knapp und wurde auch erst im letzten Spiel entschieden. Dabei musste der MTV beim Oranienburger HC antreten.

Die Altlandsbergerinnen lagen in Oranienburg schon zur Halbzeit mit 15:9 in Front. Allerdings mussten alle auf das Parallelspiel achten, in dem der SV Lok Rangsdorf beim Lausitzer HC Cottbus spielte. Nur bei einer Niederlage oder einem Unentschieden hatten die Altlandsberger Talente auch eine Chance auf den Meistertitel. Und tatsächlich lag Cottbus bei Halbzeit mit 13:12 in Front und das große Zittern begann.

Am Ende gab es in der Oranienburger MBS-Arena grenzenlosen Altlandsberger Jubel. Die Mädchen lagen sich in den Armen und ließen ihre beiden Trainer hoch leben. Sie hatten mit 24:22 gewonnen und Lok Rangsdorf nur 19:19 in Cottbus gespielt.

„Ganz ehrlich, es tut mir auch ein wenig Leid für die Rangsdorfer“, sagte sehr fair Michél Mölter nach dem Spiel. „Aber so ist das im Sport manchmal. Es gehört auch eine Menge Glück oder eben Pech dazu. Nach einer langen Saison dann doch mit fast leeren Hände dazustehen, ist schon bitter. Die Vizemeisterschaft ist für sie bestimmt nur ein schwacher Trost.“

Fragt man den 30-jährigen Trainer, wo die Basis für den Erfolg liegt, kommt eine prompte Antwort: „Ich habe die Mannschaft von unserem Bernd Tobeck übernommen. Er hat einen großen Anteil am Erfolg. Mölter hat viele Jahre selbst Handball gespielt und hat auch gern die Rolle des Trainers übernommen. „Was unsere Mannschaft stark macht. Wir sind ein Team, das in der Saison auch immer besser zusammengewachsen ist. Einige spielen schon viele Jahre zusammen was durchaus aus dem Feld auch hilft.“

Natürlich fällt es auch Mölter schwer, Spielerinnen aus seiner Mannschaft hervorzuheben. Als große Talente für den Altlandsberger Handball nennt er aber dann doch Freya Wagner, die das Tor der Mannschaft hütet, Anna Kunze sowie Julia Raddatz. „Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich keine Spielerin besonders hervorheben. Die Mädchen haben alle eine tolle Saison gespielt und der MTV kann sich freuen, schon bald wieder eigene Talente, eventuell dann auch in der ersten Mannschaft, zu haben.“

Kapitän der Truppe ist Romina Wothe, die im Rückraum Mitte spielt. Seit zehn Jahren ist sie beim MTV aktiv. Und sie bestätigt auch das, was Mölter schon als großes Plus der Mannschaft genannt hatte: der Zusammenhalt. Aber sie schätzt auch ihren Trainer sehr: „Michél weiß genau, was er wann zu uns sagen muss. Er kann durchaus auch einmal streng sein, ist aber alles in allem ein netter Typ und ein guter Trainer. Alles passt gut zusammen“, sagt 16-Jährige, die auch in Altlandsberg wohnt.