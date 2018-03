Vierter Sieg in Folge gelingt

Kerstin Bechly

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit einem 2:0 (1:0) über die SG Phönix Wildau hat Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt den vierten Sieg in Folge eingefahren. Ein leichter Punktegewinn war es nicht.

Mit der ungewohnt späten Anstoßzeit um 20.30 Uhr hatten die Dynamo-Akteure am Donnerstagabend kein Problem. „Alle haben sich drauf gefreut. Um diese Zeit werden auch Champions-League-Spiele angepfiffen, haben manche im Spaß gesagt. Unter Flutlicht zu spielen ist auch immer schön und das Wetter hat mitgespielt“, zählt Trainer Dietmar Brauer Pluspunkte auf. Auch die Gäste aus Wildau kamen mit der Situation gut zurecht, obwohl sie wegen der übervollen Autobahn erst 30 Minuten vor dem Anpfiff eingetroffen waren. „Sie waren von Anfang an sehr gut eingestellt und hätten nach knapp zehn Minuten schon in Führung gehen können, da standen wir ganz schlecht“, zollt ihnen Brauer Respekt.

Doch es war mit Steven Frühauf einer aus der Gastgeber-Elf, der das 1:0 (13.) erzielte. Einen langen Ball von Daniel Friedrich verlängerte Robert Glaser mit dem Kopf zum rechts einlaufenden Frühauf, der einen Gegner und den Torwart ausspielte und den Ball aus acht Metern sicher im Tor unterbrachte. Der 20-jährige Angreifer hätte wenig später die Führung sogar ausbauen können, doch sowohl seinen Schuss als auch zwei Nachschüsse parierte Leon Schmidt im Wildauer Tor excellent.

Für die folgende Phase musste der Dynamo-Trainer dann konstatieren: „Nach zwanzig Minuten haben wir unser Spiel eingestellt. Dafür kamen die Wildauer besser rein, sie nutzten unsere leichten Ballverluste aus und zogen ihr Spiel auf. Aber wir haben hinten gut gestanden und Sebastian Grummt hat wieder gut gehalten.“ So blieb es bis zur Pause beim 1:0.

In der zweiten Halbzeit wollten es die Eisenhüttenstädter dann richten, schon allein dadurch, dass sie die Zahl der Fehlpässe deutlich reduzieren. Mit der Einwechslung von Toni Seelig und einigen Positionswechseln, unter anderem ging Friedrich in die Spitze, kam neuer Schwung in die Partie. Christian Wulff hatte zwei Chancen auf dem Fuß, doch einen von Mike Frühauf zugespielten Ball drosch er über das Tor, dann wollte er die Kugel schön ins Eck schlenzen, traf aber den Pfosten.

In der 69. Minute dann die Entscheidung. Ein abgefangener Ball erreichte Steven Frühauf, der in vollem Tempo nach vorn lief und fast von der Außenlinie einen Querpass zum links mitlaufenden Friedrich schickte. Der 30-Jährige ließ Wildaus Keeper keine Zeit zu reagieren und vollendete aus fünf Metern. „Das ging so schnell, da war kein Gegner mitgelaufen“, so Brauer, der zusammenfassend sagte: „Das war dennoch kein leichter Sieg. Wir hätten ein, zwei Tore mehr erzielen können, aber Wildaus Torwart war eine Klasse für sich und deren Innenverteidigung um Kapitän Björn Müller stand sehr gut. Aber wir haben unsere Tore sehr schön herausgespielt.“