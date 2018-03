Simone Weber

Rathenow (BRAWO) "Es ist toll, dass so viele Leute hergekommen sind, um sich von einem Mann im Schlüppi was erzählen zu lassen", sagte Katetschen Bernd, der einen bunt bestickten Schlüpfer über seiner roten Hose trägt. "Wir tragen unser Superhelden-Outfit, um auf Themen besser aufmerksam zu machen, die uns ein Anliegen sind."

Die Stinknormalen Superhelden - Katetschen Bernd, Puppi le Bleu, Biolectrica sowie seit letztem Jahr Superheldin Kitty KaOs aus Berlin - stellten sich und ihre Projekte kürzlich knapp 60 Interessierten auf Einladung der Initiative "Carry no banners" mit Unterstützung des Ländliche Erwachsenenbildung Prignitz-Havelland in den Räumlichkeiten des Bildungsträgers in der Fehrbelliner Straße vor.

"Jeder kann ein Superheld sein - auch ihr!", erklärte Katetschen Bernd, während er die Zuhörer aufforderte, in den großen Spiegel zu schauen, den er ihnen vorhielt. Ganz praktisch machten die Superhelden den Gästen, anhand eines Tellers klar, dass ein "Blick über den Tellerrand" die eigene Sichtweise verändern kann und die Perspektive Dritter einnehmen lässt. Um Probleme wie Müll und Umweltverschmutzung an der Wurzel zu packen, gehen die Superhelden immer wieder auch in Grundschulen und Kitas, um die ganz jungen Havelländer für eine lebenswerte Heimat zu begeistern.

"Vor über sechs Jahren schenkte ich meiner Schwester Kathleen einen Gutschein für ein etwas anderes, verrücktes Fotoshooting. Für den Gutschein machten wir selbst Fotos von uns in absurden Verkleidungen, wie Comic-Superhelden", erzählte Katetschen Bernd. "Auf Fotos, die wir online stellten, wurden wir von Einzelnen angesprochen, und dann kam eine Nachricht: Im Naturschutzgebiet an der Stremme entledigen sich Bürger immer wieder ihres Mülls. Ihr seid doch jetzt Superhelden! Könnt Ihr nicht etwas dagegen unternehmen?" Was die neuen "Superhelden" vorfanden, übertraf ihre Befürchtungen: Neben üblichem Müll lagen da Kaffeemaschinen, Staubsauger - im Wasser stand ein alter Sessel.

Zu den Stinknormalen Superhelden gehört heute ein Kern von zirka 15 Leuten. Und auch aus dem Thema Müll wurde mehr: der Kampf gegen Plastikmüll und Mikroplastik in den Weltmeeren, gesunde und ökologische Ernährung sowie das Engagement für soziale Projekte - im Havelland und überregional, wie für die Deutsche Knochenmarkspende und One Billion Rising gegen Gewalt an Frauen.

"Alle reden und beschweren sich immer nur über dieses und jenes - wir unternehmen etwas", beendete Katetschen Bernd die Vorstellung seiner Mitstreiter und der Projekte. "Jeder kann ein Stinknormaler Superheld sein! Dafür musst Du nicht stark sein, hoch springen oder schnell rennen können - man muss nur wollen."

Dies wurde gleich in die Tat umgesetzt. So sammelten Groß und Klein auf der Straße jeweils fünf Müllteile auf. Seit einigen Monaten läuft die Aktion #5thingsclear, bei der jeder mitmachen kann, indem er mindestens fünf Müllteile aufsammelt, ein Foto davon online stellt und fünf Freunde nominiert, sich an der Aktion zu beteiligen. Ein Waliser stieß die Aktion an. Bei seinen täglichen Spaziergängen mit dem Hund sammelte er regelmäßig Müll, über den er sich ärgerte. In den sozialen Netzwerken wurden die Superhelden auf ihn aufmerksam und entwickelten die Aktion als Mitmach-Challenge.

Die Stinknormalen Superhelden kann man per E-Mail an stinknormale-superhelden@gmx.de oder über die sozialen Netzwerke erreichen.(siw)