Die meisten Abteilungen senden positive Signale für die Zukunft

Schwedt (MOZ) Nachdem fast alle Abteilungen ihre jährlichen Mitgliedertreffs absolviert hatten, hieß es nun für den Gesamtverein TSV Blau-Weiß, Bilanz zu ziehen über ein ereignisreiches Sportjahr 2017. Ein Jahr voller sportlicher Besonderheiten und Jubiläen.

Zunächst bat der Vorsitzende Jörg Anker die 41 Anwesenden um Gedenken an ein ehemaliges Vereinsmitglied. Erna Steyer, zu Beginn des Jahres verstorben, war bis ins hohe Alter als Übungsleiterin aktiv und brachte mit der Erwärmung beim jährlichen Seniorensportfest immer die Teilnehmer in Schwung. Im März wäre sie 93 geworden.

Dann galt es, Rückschau zu halten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtmitgliederzahl um 40 auf 1897 gestiegen. Jörg Anker ging im Detail auf die einzelnen Strukturbereiche ein: den Kindersport (Vorschule bis 2. Klasse), den Breitensport (Schul-AG, regionaler Wettkampfbetrieb), den Gesundheits- und Rehasport sowie den leistungsorientierten Sport (überregionale, nationale und internationale Meisterschaften).

Keinerlei Veränderungen sind in der kleinsten Abteilung Schach zu verzeichnen, deren Team I 2017 in der Kreisliga alle „Schach matt“ setzte. Die Radsportler konnten neue Mitglieder gewinnen. Sie absolvieren nicht nur Meisterschaften, Marathons und Velothons, sondern fahren auch 2018 wieder für den „guten Zweck“. Die Abteilung denkt für die Zukunft über ein Radsport-Event in Schwedt nach.

Die Abteilung Selbstverteidigung ist bei Budo, Kumite, Karate und bei Gürtelprüfungen immer sehr erfolgreich. In der Abteilung Volleyball werde ein neuer Erwachsenenbereich aufgebaut(„ein langer Weg!“/Anker). Andererseits gebe es aus TSV-Sicht Sportstätten, die aus allen Nähten platzen, so die Trainingsstätte der Judoka, wo es durch mehr Mitglieder eng auf der Tatami wird. Mit Matthias Schwarz konnte der „Trainer der Uckermark 2017“ gekürt werden.

Die Leichtathleten feierten 50-jähriges Bestehen und sind mit drei Übungsleitern und ihren Schützlingen bei Landes- und Deutschen Meisterschaften ebenfalls erfolgreich. In der Abteilung Badminton wurde der größte Zuwachs an Mitgliedern im Kinderbereich verbucht. Auch die Männer und Frauen an den Hanteln konnten 2017 feiern – 50 Jah-­re Gewichtheben, 40 Jahre Vergleich mit Csongrad (Ungarn), zehn Jahre Tanzgruppe Phönix. Zur Abteilung gehören auch Gruppen beim Tischtennis, Fußball sowie Schwertkämpfer. Weite Reisen nach Neuseeland und die Heimkehr als „World Master“ durch Christian Zühlke stehen auf der Habenseite.

Die Kraftsportler seien „unter sich“ und können 24 Stunden und sieben Tage die Woche trainieren, die Mitgliedszahlen sind stabil. Die Abteilung Turnen gliedert sich in zwei Bereiche, den Frauensport mit gut 180 Mit-­streitern, welche von Christel Brosch Woche für Woche bewegt werden, und die Gerätturner.

Größte Abteilung bleibt mit mehr als 600 Mitgliedern das Sport- und Gesundheitszentrum (SGZ). „Jessica Schwandtke ist seit 2017 hauptamtlich für Milan Lampka eine zusätzliche Stütze, um die umfangreichen Aufgaben weiterhin auf hohem Niveau zu erfüllen“, bilanzierte Jörg Anker. Für Abteilungsleiter Thomas Tenner und den Vorsitzenden hieß es nun, „Danke“ zu sagen an Regine Magnus, die sich nach vielen Jahren aus der Vorstandsarbeit der Abteilung SGZ und als Übungsleiterin verabschiedete.

Im sportlichen Bereich der Jüngsten gab es auch Mitgliederzuwachs und einen neuen „alten“ Mitstreiter: Uwe Grötzner verstärkt jetzt das Team der Hauptamtlichen und arbeitet unterstützend auch in den Abteilungen Turnen und Gewichtheben sowie in der Geschäftsstelle.

Neben dem vielen Positiven gab es auch einen Wermutstropfen: Nach wie vor mangelt es an jüngeren Übungsleitern. 72 Übungsleiter kümmern sich derzeit um 1897 Mitglieder (im Schnitt also 26 Sportler). Den Mangel zeigt die Altersstruktur auf: Mehr als jeder vierte Übungsleiter ist jenseits der 60.

Schwerpunkte für 2018 bleiben für Jörg Anker die Sportentwicklung, Leitungsstrukturen (er wies dabei scherzhaft auf die „Ergrauung im Vorstand“ hin), Sponsorengewinnung und deren Be-­treuung, die Themen Übungsleiter und Öffentlichkeitsarbeit. Der Ehrenvorsitzende Dieter Fiebig sprach seine Anerkennung aus und spornte an: „Weiter so und bleibt bei der Stange!“

Geschäftsführerin Ines Taubert informierte über ein positives Finanz-Ergebnis mit einem Überschuss, der 2018 für die Mehraufwendungen beim Personal und die Anschaffung neuer Sportgeräte eingesetzt werden soll.