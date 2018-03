Familienspaß im Tierpark

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Für die 22. MOZ-Osterfete im Angermünder Tierpark ist alles startklar. Die Organisatoren von MOZ, Tierparkförderverein und Angermünder Bildungswerk haben sich wieder auf mehrere tausend Besucher eingestellt, die hier ein buntes Familienprogramm erleben.

Die Eier sind gefärbt, die Schokohasen liegen im Korb, der Park ist geputzt, die noch namenlosen Ziegenlämmchen toben schon munter im Gehege umher. Es ist alles bereit für die traditionelle MOZ-Osterfete am Ostersonntag im Tierpark. Für viele Familien ist dieser Termin eine feste Größe im Osterprogramm und die erste Generation der Besucherkinder ist inzwischen selbst erwachsen und bringt schon eigene Kinder mit.

Die MOZ-Osterfete, die in Kooperation mit dem Tierparkförderverein und dem Angermünder Bildungswerk organisiert wird, ist eine Erfolgsgeschichte. Unabhängig vom Wetter strömen die Besucher aus der ganzen Region jedes Jahr wieder in den Tierpark. Hier wird jedem etwas geboten. Dabei setzen die Veranstalter bei der Programmgestaltung auf Bewährtes.

Das Hauptgeschehen findet rund um die Freilichtbühne statt. Clown Kaily, Urgestein der MOZ-Osterfete, unterhält die kleinen Gäste. Livemusik und Tanz, in diesem Jahr mit dem Schlagerduo Kerstin & Gregor, den Countrymusikern Willy & Co., sowie den Funkenmariechen des Schwedter Faschingsklubs BKH, sorgen für gute Stimmung. Wie in jedem Jahr wird es eine Tiertaufe geben, für die die Besucher Namensvorschläge abgeben und gewinnen können. Die Stadt Angermünde stellt wieder Jahrestickets für das Strandbad und für den Tierpark als Preise zur Verfügung.

Besonders beliebt sind die Spielstationen des Angermünder Bildungswerkes, vom Eierflipper bis zum Eierkegeln. In diesem Jahr werden die Wertungen der Spielergebnisse in zwei Alterskategorien durchgeführt. Den Gewinnern winken attraktive Sachpreise. Rund um die Bühne hat ein Schausteller wieder eine Kindereisenbahn und Losbuden aufgebaut. Das MOZ-Mobil ist vor Ort. Wer ein paar Schritte weiter spaziert, kann an der Zooschule mit Kindern basteln oder kleine Tiere unterm Mikroskop beobachten. Die Reitpension Herzsprung bietet Ponyreiten an. Der Jugendökohof Crussow baut mit Kindern nützliche Dinge aus Holz. Die Angermünder Jugendfeuerwehr stellt ihre spannende und verantwortungsvolle Arbeit vor. Und beim Rundgang durch den Tierpark gibt es schon ersten tierischen Nachwuchs zu sehen.

Für das leibliche Wohl sorgt Kioskbetreiber John Mai mit Gegrilltem und heißen Getränken. Die Gäste können in einem Festzelt Platz nehmen und sind dann auch bei miesem Wetter gut geschützt.