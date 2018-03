Mara macht das Baden schön

Schön vorsichtig: Jessica Henker und Stefan Gansen gießen ein Gemisch aus Lauge und Fett in einen großen Holzkasten. Später kommt eine weitere Schicht und Krause Minze darüber - fertig ist das Kaltsiedeverfahren von Seife bei Mara Kosmetik GmbH in Schwanebeck. © Foto: Micha Winkler

Andrea Linne

Von Andrea Linne (MOZ) Schon beim Betreten des alten Bauernhauses riecht der Besucher, dass hier Besonderes vorgeht. Unter der Dachschräge sitzen Patrick Gansen und seine Freundin Eileen Moreitz an Computern. Beide sind Firmengründer. Ihr Start-up heißt „Mara Kosmetik GmbH“, und die Firma läuft.

Einst badete Kleopatra in Stutenmilch. Die machte die Haut zart und duftete nicht. Mara hingegen entstand am Biertisch. „Wir suchten nach einem Namen für meine Idee“, berichtet der 35-Jährige, „da kam ein Freund drauf.“ Das war im Januar 2017. Inzwischen hat das Start-up neun Beschäftigte und expandiert im Keller des Vierseithofs sowie in einem alten Bauernhaus.

Wie in einer Großküche sieht es in der Herstellung aus: Rührgeräte, stählerne Arbeitstische, säckeweise gestapelte Ingredienzien. Als sich Freundin Eileen einst teure, intensiv duftende Badekugeln kaufte, grübelte Gansen. „Wir stellen vieles selbst her, backen Brot und bauen Gemüse an. Warum nicht Seife und Badetrüffel probieren, dachte ich mir“, erinnert der junge Geschäftsmann, der einst im Hotelfach startete und später über den Vetrieb zum Junior-Reisenden für einen großen Chemieproduzenten wurde. Zahlreiche Kontakte knüpfte er in jener Zeit. „Fast zwei Jahre bin ich gereist, habe in Hotels gelebt“, erzählt Patrick Gansen. Dann lernte er Eileen kennen, die ihn als gebürtige Schwanebeckerin auch an die Natur heranführte und zu bewussterem Verhalten im Alltag motivierte.

Als der Tüftler besagte Badekugel in der Hand hielt, überlegte er sich, wie viele E-Stoffe, Silikone und Farbstoffe sowie Emulgatoren diese wohl enthielte. „Ich befasste mich ernsthaft damit und staunte. Viele Stoffe, die als krebserregend in der Nahrung gelten, nehmen wir über die Haut und die Schleimhäute durch ein Bad ganz bedenkenlos auf.“ Dann wurde gerührt, probiert, gelesen, getestet. Patrick Gansen entschied sich für das Kaltsiedeverfahren, das Vitamine und Öle im Produktionsprozess mit natürlichen Zusätzen zusammenbringt. Über eine chemische Reaktion entsteht Wärme. Ist die Seife getrocknet, kann das Stück geschnitten und verpackt werden. Die Trüffel werden per Hand mit kleinen Plastikschälchen geformt.

Nach den Kalkulationen suchte sich der Firmengründer auf Versteigerungen die Arbeitsmittel zusammen. Ein erfahrener Vertriebsmitarbeiter stand ihm zur Seite, auch Bruder Stefan stieg inzwischen mit ein. Eingesetzt werden nur Bio-lebensmittelöle, vornehmlich Sonnenblumen- und Rapsöl, aber auch Kakaobutter. „Palmfett, Farb- oder Duftstoffe kommen bei uns nicht ins Produkt“, macht Gansen klar. Maisstärke bindet, Lavendelblüten, Zitronengrastee, Kakaoblüten und -schalen, Himbeerminze, Honig und vieles mehr – alles aus dem Biogroßhandel – ergänzen das zähflüssige Gemisch und sorgen dafür, dass nichts in den Holzkästen klebt. Schnell muss es gehen. Wenn die Lauge mit den Fetten zusammenkommt, entsteht eine gallertartige Masse, die in große Holzkästen gegossen wird. Eine zweite Lage wird mit dem Spachtel darüber gestrichen. Alles muss sich verbinden, ein bisschen wie in der Hexenküche. Minze-Blätter oder andere Zutaten darüber gestreut, ergeben ein wohlig-duftendes Stück Seife. Allergenfrei und in vielen Fällen pH-neutral soll es sein. Zum Färben kommen nur Kräuter in Betracht.

Im Anfangskasten, den sich Patrick Gansen selbst gebastelt hat, lagen 32 Stück Seife. Am Tag schaffte er 256 Stück. Inzwischen wurde die Produktion hochgefahren, die Kästen sind größer geworden. Ein Riesenrührgerät hilft beim Mischen, das Haubenschrumpfgerät beim Verpacken. Mit zwei perforierten Stellen, damit der Kunde auch vor dem Kauf eine Nase voll Duft nehmen kann. Bis zu 12 000 Stück Seife sind es bald täglich.

Lehnten einige Ketten Mara Kosmetik am Anfang wegen zu geringer Mengen ab, so sind die Trüffel und Seifen inzwischen auch bei großen Ketten zu finden. Online findet sich die Produktpalette mit dem grünen Klebchen samt geschwungenem M und Blättern darauf. 200 Kunden bestellen regelmäßig. Aus einer Büroetage und einem Keller werden bald 200 Quadratmeter Produktionsfläche in Schwanebeck. Die 29-jährige Eileen Moreitz freut sich und sagt in Anspielung auf die frühere Firma ihres Freundes: „Ich habe meinen Froschprinzen gefunden.“

Alles bleibt Handarbeit, sagt der Gründer Gansen. Die Zitronengras-Handwaschseife oder der Pitaya-Kokos-Trüffel gehören längst zu den Spitzenprodukten, die den Siedepunkt des jungen Paares bestimmen. Auf der Suche nach einem Orang-Utan, der als Maskottchen für das Start-up Mara heißt, wollen sie unbedingt den Regenwald unterstützen. „Wir leben, was wir tun“, stellt der 35-Jährige klar.