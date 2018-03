Vom Labor in die Weiten des Alls

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein unachtsam abgebissener Keks würde seine Krümel unaufkehrbar als Wolke im Raum verteilen. Getrunken wird mit Strohhalm aus Beuteln. Arbeiten lässt sich am besten mit angegurteten Füßen. Der Astronaut Hans Schlegel entführte sein Publikum am Mittwoch von Hohen Neuendorf aus ins Weltall.

Gerne trägt sich der Astronaut auf des Bürgermeisters Bitte hin noch schnell ins Ehrenbuch der Stadt ein. Ihn fasziniere alles rund um Raumfahrt und Weltall, von der Krümmung des Raums bis zur Frage „Was war vor dem Urknall?“, freut sich Steffen Apelt besonders auf dieses „Stadtgespräch Wissenschaft“ mit dem Experten. Dieser beschreibt seinen Weg vom erd- und laborgebundenen Experimentalphysiker als einen abenteuerlichen und nicht zwingend vorgegebenen, aber auch als einen, für den er einige Voraussetzungen mitbrachte: als Wissenschaftler in der Forschung, als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr, als körperlich fitter Mensch mit guten Englischkenntnissen.

Der Raumanzug sitzt, hält bei Bedarf plus 150 bis minus 100 Grad Celsius aus. Die Haupttriebwerke zünden. Hans Schlegel nimmt alle knapp hundert Anwesenden am Mittwochabend mühelos mit in sein enges Spaceshuttle und auf seine beiden Reisen in den Weltraum. Viele spektakuläre Fotos tragen zur Erklärung seines Vortrages bei und verstärken den Eindruck.

„Die Erschütterung ist bei der Beschleunigung das größte Problem. Wir liegen und haben die Notfallprozedur vor Augen, können sie aber gar nicht lesen“, macht Schlegel Details anschaulich. Doch auch dafür gibt es eine Lösung: „Im Notfall das Papier greifen und im selben Rhythmus schütteln.“

Schon nach achteinhalb Minuten Flug ist die Erdatmosphäre überwunden, die Schwerelosigkeit erreicht. Sich darin zielsicher von einer Ecke des Shuttles in die andere zu bewegen, will geübt sein – und gut geplant, denn die einmal eingeschlagene Schweberichtung ist nicht so leicht zu ändern. „Sie wollen einen Schalter drehen. Doch statt des Schalters drehen Sie sich“, erklärt er, dass jede Bewegung im Voraus bedacht werden muss. „Ein Schraubenschlüssel fällt nicht runter. Er schwebt einfach weg, kann überall im Raum sein und ist ganz schwer zu sehen.“

In 400 Kilometern Höhe bewegt er sich mit seinen Kollegen um die Erde, macht 89 Experimente in zehn Tagen. Beobachtungen am eigenen Körper gehören dazu. Schlegel beschreibt, wie der Körper durch die Beschleunigung beim Start und durch die Tage in der Schwerelosigkeit unterschiedlichen Kräften und Belastungen ausgesetzt wird, manche Muskeln plötzlich überhaupt nicht mehr beansprucht werden.

Mit viel Arbeit und Experimenten vergeht die Zeit im Flug. Doch für Bequemlichkeit sei im Shuttle durchaus gesorgt. Telefongespräche und E-Mailverkehr mit den Lieben am Boden seien möglich. Der Blick auf die Erde ist zauberhaft. Doch die Sterne funkeln wegen der fehlenden Erdatmosphäre weniger, hat Hans Schlegel festgestellt.

Jeder gute Astronaut hat auch Angst, keine panische, aber Respekt. Die Zahl der Astronauten weltweit ist klein – einige sind für Schlegel zu engen Freunden geworden. Hans Schlegel hat 2003 mitgeholfen, die Überreste des Shuttles Columbia, das mit sieben Besatzungsmitgliedern kurz vor der Landung über Texas auseinandergebrochen und abgestürzt war,suchen und auswerten zu müssen. „Das waren tolle Menschen, wie ein Teil der Familie“, sagt er.

In Hohen Neuendorf ist die Begegnung mit einem Astronauten nicht unbedingt alltäglich. Verwandschaftliche Bande des Bauamtsmitarbeiters Kai-Uwe John waren hilfreich. Ihm ist es gelungen, seinen Schwager zu dem kleinen Abstecher zu überreden, als er gerade zu einem Vortrag in Dresden weilte. Mit 66 Jahren bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Deutschland offiziell Rentner, lebt Hans Schlegel jetzt in Houston/Texas, wo er als Mentor für die nächste Generation von Astronauten tätig ist. Ein Lebens- und Berufsweg wie seiner sei nur möglich, weil seine Ehefrau ihn mittrage, sagt Schlegel. Heike Schlegel-Walpot ist Ärztin und Pilotin und gehörte von 1897 bis 1992 selbst zu dem fünfköpfigen deutschen Astronautenkorps.

Nach einer Fülle von Informationen gibt es am Abend noch viele Fragen. Eine, die wohl jeden interessiert, stellt ein Junge: „Wolltest du schon als Kind Astronaut werden?“ „Ich habe alles über Raumfahrt gelesen, auch von Juri Gagarin. Aber damals habe ich noch nicht einmal davon geträumt, Astronaut werden zu können“, sagt er. Denn von deutschen Astronauten war in seiner Kindheit noch keine Rede. Eher durch einen Zufall habe er sich nach dem Physikstudium und seiner Arbeit als Forscher auf eine Zeitungsanzeige des Bundesforschungsministeriums beworben.

Steffen Apelts Frage nach der Zeit vor dem Urknall bleibt noch ungeklärt. Doch hat sich wohl jeder Zuhörer dieses spannenden, fast dreistündigen Abends ein wenig vom Weltraumfieber anstecken lassen.