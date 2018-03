Tourismusverein hat neue Internetseite

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Tourismusverein Spreeregion Beeskow-Schwielochsee hat einen neuen Internetauftritt. „Wir haben versprochen, das bis zu den Osterfeirtagen zu schaffen. Und das haben wir auch eingehalten“, so der Vereinsvorsitzende Thomas Hähle, Bürgermeister von Friedland. Inhaltlich sei das neue Angebot fertig, in den kommenden Wochen werde man noch an einigen grafischen Elementen und farbigen Hintergründen arbeiten.

Wichtigste Neuerung ist, dass der Internetauftritt jetzt für Mobilgeräte optimiert ist. Dies, so Hähle, werde von ausländischen Gästen noch stärker genutzt als von Deutschen. Besucher aus Holland und Polen seien viel spontaner. Sie suchen oft kurzfristig nach Übernachtungsmöglichkeiten und Freizeitangeboten. Deshalb sei die für Mobilgeräte optimierte Internetseite besonders wichtig. Von der Startseite geht es direkt zu Aktivitätsangeboten, Sehenswürdigkeiten, Gastgebern und Gaststätten. Außerdem führen Links bzw. Apps zu aktuellen Bahnfahrplänen, zum Wetterbericht, zum Onlineshop des Tourismusvereins und zu Buchungsanfragen für Unterkünfte und Gaststätten. Bei einigen Links hakt es allerdings noch, da muss nachjustiert werden. Die touristischen Informationen zur Beeskower Statmauer und zur Marienkirche, die bisher nur über einen QR-Code vor Ort abrufbar waren, sind jetzt auch über die Internetseite hörbar. So kann man sich schon während der Anreise über Beeskow informieren.

Am Sonnabend ist das Tourismusbüro im Beeskower Rathaus von 9 bis 15 Uhr geöffnet, am Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 15 Uhr. (gar)