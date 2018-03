MuV und MOZ begrüßen den Frühling

MOZ

Frankfurt Zum zweiten Mal begrüßen die Messe und Veranstaltungs GmbH und das Märkische Medienhaus gemeinsam den Frühling in Frankfurt. Am 7. und 8. April laden sie von 10 bis 18 Uhr zum City-Frühling und zur MMHmobil – Fahrzeugschau - in die Innenstadt ein.

Das Märkische Medienhaus präsentiert auf dem Brunnenplatz mehr als 50 Fahrzeuge. Außerdem können E-Bikes und Segways ausprobiert werden. Zusätzlich gibt es eine Go-Karts-Show. Für gute Stimmung sorgt der Moderator Ron Perdus vom Berliner Rundfunk 91,4. Ein Showtruck sorgt für die musikalische Umrahmung auf dem Brunnenplatz.

Viele Initiativen präsentieren sich mit Mitmach-Aktionen in der Innenstadt. Das Projekt Freiwillig Gärtnern lädt in Kooperation mit der Wohnungswirtschaft zu Pflanz- und Gärtneraktionen ein. Das Kunstprojekt Art an der Grenze , das deutsch-polnische Theaterfestival Unithea und das grenzüberschreitende Kulturzentrum Bassment werden mit einem bunten Bühnenprogramm das Frühlingsfest bereichern. In der Slubicer Straße wird die Arle gGmbH beim neu eröffneten Citytreff eine Kräutersuppe kochen.

Am 8. April ist verkaufsoffener Sonntag. Oderturm und Lennépassagen sowie die Geschäfte in der Magistrale laden von 13 bis 18 Uhr zu einem Einkaufsbummel ein. Das gastronomische Angebot von Street Food Polska aus Breslau auf dem oberen Brunnenplatz umfasst traditionelle Gerichte; unter anderem gibt es auch Spezialitäten der mexikanischen Küche.